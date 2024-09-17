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Başkan Erdoğan, FETÖ tehlikesine dikkat çekti: "Vesayet odaklarına geçit yok"

Başkan Erdoğan, “Devletimizi, vesayet aparatlarından ve FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
Başkan Erdoğan, FETÖ tehlikesine dikkat çekti: Vesayet odaklarına geçit yok

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli mesajlar verdi:

Hakim -savcı sayımız bugün 25 bine yaklaştı. Yargı gücünü adalete bağlılıktan alır. Yargıda nicelik ve nitelik artıyor. İnsanın olduğu her yerde çatışma ve çelişkiler de kaçınılmazdır. Hukuk devleti bu çatışmalara hızlı cevaplar vermeyi gerektirir.

1960'tan beri bu ülkede yargı, siyasete istikamet çizmenin vesayetin bir vasıtası olarak kullanıldı. Yassıada ve 12 Eylül kararlarının utancı, yıllarca adalet sistemimizin peşini bırakmadı. Önce 17-25 Aralık, ardından 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi hatırlıyoruz. Ülkeye verdikleri zararın faturasını hala ödüyoruz.

Devletimizi, vesayet aparatlarından ve FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz.
Erdoğan, Narin vahşetiyle ilgili de "Soruşturmanın selametini korumak, herkesin mesuliyetidir. Masum çocukların naaşı üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz" dedi.

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