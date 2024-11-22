Hulusi Akar'dan "teğmenler" iftirası sonrası Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ'a suç duyurusu: Hesap soracağız

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar , kılıçla korsan yemin eden teğmenler üzerinden kendisini hedef alan CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 'ı yalanladı.

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü (Sosyal medya/Ekran görüntüsü)



TAMAMI HAYAL ÜRÜNÜ

Kimsenin kişisel PR ve reyting uğruna itibar suikastı yapmaya hakkı olmadığını belirten Akar, "Sözde bir gazetecinin tamamen masa başında ürettiği, kurgulanmış, gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmayan tümüyle hayal ürünü bilgileri servis etmesi kabul edilemez. Basın ahlak esaslarını yok sayanları ve entelektüel ahlak yoksunlarını kınıyoruz!" dedi.

Hulusi Akar'ın paylaşımı (Sosyal medya)



HUKUK ÇERÇEVESİNDE HESAP SORACAĞIZ

Sosyal medyadan Mengü'nün iddialarına cevap veren Akar, "Sorumsuzluğu ve seviyesizliği meslek edinmişlerin kamuoyunu meşgul etmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kuyuya taş atana da taşın peşinden atlayana da hukuk çerçevesinde hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın paylaşımı (Sosyal medya)



NE OLMUŞTU?

Gazeteci Mengü Milli Savunma eski Bakanı Hulusi Akar'ın Devlet Bahçeli'ye giderek subay yemini eden teğmenlerin Zafer Partili olduğunu söylediğini iddia etmişti. Bununla kalmayan Mengü, Akar'ın geçmişte Yeni Akit yazarına yaptığı ziyaret üzerinden AK Parti ve Başkan Erdoğan'a "bende sizdenim" mesajı gönderdiği iftirasını attı.



ÜMİT ÖZDAĞ AKAR'I HEDEF ALDI

Mengü'nün iddialarıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, "Görüştüğüm kaynaklar Hulusi Akar'ın tekrar MSB olmak için genç teğmenler üzerinden ortalığı karıştırdığını ileri sürdüler. Bu iddialar eğer doğru ise çok vahim iddialar. Zafer Partisi olarak yakından takip edeceğiz, araştıracağız." diyerek Akar'ı hedef almıştı.



Özdağ yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Nevşin Mengü çok önemli bir bilgi/iddia paylaştı. Hulusi Akar Devlet Bahçeli'ye giderek subay yemini eden teğmenlerin Zafer Partili olduğunu söylemiş.