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SON DAKİKA: Antalya'da okullar tatil edildi. 6 ilçede...

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'da okullar tatil edildi. Peki hangi ilçelerde okullar tatil olacak? İşte ilçe ilçe detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:22 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:37
SON DAKİKA: Antalya’da okullar tatil edildi. 6 ilçede...

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verilmesine karar verildiği açıklandı.

6 ilçede okullar tatil edildi!

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