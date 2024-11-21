UCM’nin katil İsrail Başbakanı Netanyahu kararına ilk tepki AK Parti’den: İnsanlık adına verilmiş bir karar

UCM'nin katil İsrail'in başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'a yakalama ve tutuklama kararı hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlık adına verilmiş bir karar" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır. Bu iki isim soykırımcılıktan eninde sonunda hesap verecektir.

KARARI ELEŞTİRENLERE TEPKİ

Çelik, söz konusu kararı eleştirenlere tepki göstererek "Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır." dedi.