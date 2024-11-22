Gri kategoride aranırken enselenen MKP üyesi terörist Kadir Çelik tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MKP terör örgütünün Suriye'deki kırsal kadrosunda faaliyet gösteren ve İstanbul ile Tunceli'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alıyordu. MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla Orta Doğu ülkesinde yakalanan Çelik, Türkiye'ye getirilerek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MKP terör örgütü üyesi terörist Kadir Çelik (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRIYORDU

Soruşturma kapsamında Çelik'in, MKP terör örgütü içinde faaliyette bulunarak, örgüte ait gazete ve dergilerin dağıtımını yaptığı ve örgüte üye kazandırmak için ikna çalışmaları yürüttüğü belirlendi.

Çelik'in, 2015 yılında MLKP terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri esnada güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen iki teröristin cenazesinde örgüt lehine sloganı atarak, örgüte ait flama açtığı tespit edildi.

'SAVAŞ' KOD ADINI KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde örgüt içerisindeki bir şahsın vermiş olduğu ifadesinde, terörist Kadir Çelik'in 11 Mart 2015'de İstanbul Okmeydanı'nda sokağın trafiğe kapatılarak ateş yakılıp molotofkokteyli ve havai fişekli eyleme katıldığı şeklinde cümleler kullandığı, başka bir şahsın ifadesine göre de kod adının 'Savaş' olduğu, örgütte suikastçı konumunda olduğu şeklinde beyanların bulunduğu da kaydedildi.