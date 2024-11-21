SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Netanyahu ve Gallant açıklaması: "Hukuk önünde hesap verecekler"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Barbar İsrailli yetkililer, işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 19:47 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 19:47
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Netanyahu ve Gallant açıklaması: Hukuk önünde hesap verecekler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bebek, çocuk, kadın demeden masum Filistinli kardeşlerimizi hedef alarak hayattan koparan, binlerce Filistinliyi yaralayan, milyonlarca Filistinliyi ise sistematik olarak göçe zorlayan barbar İsrailli yetkililer, işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının Filistin'de akan kanın durması ve yapılan soykırımın son bulması için gecikmiş ancak olumlu bir karar olduğunu belirtti.

Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze başta olmak üzere Filistin'in birçok bölgesinde uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını ve insan haklarını yok saydığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Bebek, çocuk, kadın demeden masum Filistinli kardeşlerimizi hedef alarak hayattan koparan, binlerce Filistinliyi yaralayan, milyonlarca Filistinliyi ise sistematik olarak göçe zorlayan barbar İsrailli yetkililer, işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır. Demokrasi ve insan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası mekanizmalar ivedilikle harekete geçmeli, bebek katillerinin hak ettiği cezayı almaları için gereğini yapmalıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, daima işgalci İsrail'in adaletsizliklerini, yaptığı soykırımı, insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanında olacağız. Filistin halkının kendi ülkelerinde özgürce ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için her alandaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına Avrupa ülkelerinden destek: İsrail’le tüm diplomatik ilişkiler kesilsin
İstanbul’da kuvvetli yağış! Meteoroloji üst üste uyarmıştı! Trafik felç yollar sel! Lodos ne kadar sürecek?
Paraf Kadın kart güzellikleri sizinle
UCM’den Netanyahu’ya şok! Savaş suçu var dedi yakalama kararı çıkardı | 124 ülkede kesin hüküm
Yenidoğan Çetesi davasında dördüncü gün | Çetenin kilit isminden akla zarar savunma: Belediye Başkanı olmak istiyordum
Rezan Epözdemir’in avukatlığını yaptığı CHP-İsrail masasındaki MOSSAD ajanı! Kim bu Dan Arbell? Tek derdi Türkiye... Bağlantıları karanlık
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber’de açıkladı: Tarımsal hasılada Avrupa’da birinciyiz | Hal yasasında değişiklik sinyali
ÖZEL | Okan Buruk’tan o transfere veto!
Google tekeline bir darbe daha: Chrome’u devret emri! Sırada Android var
Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılacak
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
Rusya’dan Ukrayna’ya kıtalararası füze! Şubat 2022’den bu yana bir ilk
ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer şoku! 2 katını istediler
MSB’den korsan yeminli teğmen açıklaması: Suç kılıç çatmak Mustafa Kemal’in askerleriyiz demek değil...
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
SON DAKİKA