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Araç sahipleri dikkat! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "kış lastiği" açıklaması | Uymayanlara ceza kapıda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, uygulamanın şehirler arası yolcu otobüslerinde ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacağını söyledi. Ayrıca Uraloğlu, hususi araçlarında kış lastiği takmaları konusunda uyarıda bulundu. Kış lastiği uygulamasının ise 1 Aralık 2024 başlayarak, 1 Nisan 2025 tarihlerine kadar devam edeceği açıklandı.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:21 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:21
Araç sahipleri dikkat! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan kış lastiği açıklaması | Uymayanlara ceza kapıda

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihinde başlayacağını ve uygulamanın 1 Aralık 2024 -1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönemde geçerli olacağını söyledi.

Uraloğlu, "Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Kış lastiği uygulaması ve denetimler başlıyor (Takvim.com.tr | Arşiv)Kış lastiği uygulaması ve denetimler başlıyor (Takvim.com.tr | Arşiv)

YOLCU VE EŞYA TAŞIYAN ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU!

Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirten Bakan Uraloğlu, "Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (takvim.com.tr | Foto arşiv) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (takvim.com.tr | Foto arşiv)

"SÜRÜCÜLER DUYURULARI TAKİP ETMELİ"

İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini söyleyen bakan, "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verdi.

Kış lastiği uygulaması ve denetimler başlıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Kış lastiği uygulaması ve denetimler başlıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"KIŞ ŞARTLARINA UYGUN EKİPMANLA SEYAHATLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRELİM"

Uygulamaya dair bilgi veren Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Kış lastiği uygulaması başlıyor (takvim.com.tr | Arşiv)Kış lastiği uygulaması başlıyor (takvim.com.tr | Arşiv)

Bakan Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini ifade ederek "Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor; yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim." dedi.

Kış lastiği uygulaması başlıyor (takvim.com.tr | Arşiv)Kış lastiği uygulaması başlıyor (takvim.com.tr | Arşiv)

DENETİMLER SIKILAŞACAK: CEZALAR UYGULANACAK

Denetimlerin artarak sıkı bir şekilde yapılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden; kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi işareti veya sadece kar tanesi işareti bulunması gerekiyor. Kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (takvim.com.tr | Foto arşiv) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (takvim.com.tr | Foto arşiv)

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI TEDBİRLER ALINDI

Ayrıca Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ile belediyelerin ilgili ekiplerinin denetimler için sahada olacağını vurguladı.

(takvim.com.tr | Foto arşiv) (takvim.com.tr | Foto arşiv)

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kış şartlarına karşı tüm hazırlıkları tamamladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 68 bin 549 kilometrelik yol ağında 12 bin 634 makine-ekipman ve 13 bin 283 personelle hizmet verecek. Depolanan 737 bin 801 ton tuz ve kritik kesimler için hazırlanan 11 bin 576 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisiyle kış aylarında yollarımızda kesintisiz trafik akışını sağlayacağız."

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