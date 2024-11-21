Araç sahipleri dikkat! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan "kış lastiği" açıklaması | Uymayanlara ceza kapıda

Kış lastiği uygulaması ve denetimler başlıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) "KIŞ ŞARTLARINA UYGUN EKİPMANLA SEYAHATLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRELİM" Uygulamaya dair bilgi veren Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Kış lastiği uygulaması başlıyor (takvim.com.tr | Arşiv) Bakan Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini ifade ederek "Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor; yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim." dedi.

Kış lastiği uygulaması başlıyor (takvim.com.tr | Arşiv) DENETİMLER SIKILAŞACAK: CEZALAR UYGULANACAK Denetimlerin artarak sıkı bir şekilde yapılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden; kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi işareti veya sadece kar tanesi işareti bulunması gerekiyor. Kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (takvim.com.tr | Foto arşiv) HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI TEDBİRLER ALINDI Ayrıca Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ile belediyelerin ilgili ekiplerinin denetimler için sahada olacağını vurguladı.

(takvim.com.tr | Foto arşiv) "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kış şartlarına karşı tüm hazırlıkları tamamladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 68 bin 549 kilometrelik yol ağında 12 bin 634 makine-ekipman ve 13 bin 283 personelle hizmet verecek. Depolanan 737 bin 801 ton tuz ve kritik kesimler için hazırlanan 11 bin 576 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisiyle kış aylarında yollarımızda kesintisiz trafik akışını sağlayacağız."