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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Netanyahu ve Gallant açıklaması: Soykırım cezalandırılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrinin "adaletin tecellisi bakımından umut verici" olduğunu kaydetti.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 21:15 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 21:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Netanyahu ve Gallant açıklaması: Soykırım cezalandırılacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından UCM'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkındaki tutuklama emrine ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın paylaşımı (Sosyal medya/Ekran görüntüsü)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın paylaşımı (Sosyal medya/Ekran görüntüsü)

Söz konusu kararın, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından "son derece önemli bir adım" olduğunu vurgulayan Fidan, "Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Fidan, "Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür." dedi.

UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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