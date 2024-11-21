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Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan İstanbul'da da bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 07:56 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 08:02
Marmara’da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun iptal ettiği seferler internet sitesinden yayımlandı. (BUDO'nun hesabından ekran görüntüsü)BUDO'nun iptal ettiği seferler internet sitesinden yayımlandı. (BUDO'nun hesabından ekran görüntüsü)


Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

BUDO'ya ait bir görsel. (Takvim.com.tr / Arşiv)BUDO'ya ait bir görsel. (Takvim.com.tr / Arşiv)

İSTANBUL'DA DA SEFERLER İPTAL
Öte yandan İstanbul'da bazı vapur seferleri de gerçekleştirilemiyor.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları yüzünden Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Aynı sebeple Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak.

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