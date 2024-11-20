AK Parti'den CHP'nin kayyum provokasyonuna sert tepki: "Eşkıyalık kabul edilemez"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına AK Parti sert tepki gösterdi.

CHP'DEN ÖZÜR BEKLİYORUZ

A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, göreve geldiği günden bu yana diyalogdan bahseden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i temsil edenlerin yaptığı bu eylem karşısında "özür" beklediklerini ifade etti. Çelik, "CHP gereğini yapmalı ve bu şahıslara gereken cezayı vermelidir. Bunu yapmadığı taktirde bunun arkasında CHP Genel Başkanı var demektir." dedi.

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BARBARLIK VE EŞKIYALIKTIR

Sosyal medyadan da paylaşım yapan Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez." ifadesini kullandı.







"Bazı CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkıyalık hak ettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir."