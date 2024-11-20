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AK Parti'den CHP'nin kayyum provokasyonuna sert tepki: "Eşkıyalık kabul edilemez"

CHP'lilerin Meclis'teki kayyum provokasyonuna AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkiyalık kabul edilemez." dedi. A Haber canlı yayınına katılan Çelik, göreve geldiği günden bu yana diyalogdan bahseden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i temsil edenlerin yaptığı bu eylem karşısında "özür" beklediklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:52 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 12:33
AK Parti’den CHP’nin kayyum provokasyonuna sert tepki: Eşkıyalık kabul edilemez

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına AK Parti sert tepki gösterdi.

CHP'DEN ÖZÜR BEKLİYORUZ
A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, göreve geldiği günden bu yana diyalogdan bahseden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i temsil edenlerin yaptığı bu eylem karşısında "özür" beklediklerini ifade etti. Çelik, "CHP gereğini yapmalı ve bu şahıslara gereken cezayı vermelidir. Bunu yapmadığı taktirde bunun arkasında CHP Genel Başkanı var demektir." dedi.

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BARBARLIK VE EŞKIYALIKTIR
Sosyal medyadan da paylaşım yapan Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez." ifadesini kullandı.

AK Parti'den CHP'nin kayyum provokasyonuna sert tepki


"Bazı CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkıyalık hak ettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti özcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (Sosyal medya)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti özcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (Sosyal medya)

AK PARTİ KABADAYILIĞA İZİN VERMEZ
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Şiddet ve kabadayılığa AK Parti izin vermez. Bu şiddet diline asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala (AA)AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala (AA)

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise, "Şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Sayın Özgür Özel, yakın zamanda 16 Ağustos 2024 tarihinde Meclis oturumunda yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapmıştı. Ben bugün yaşanan olaylardan dolayı utanç duyuyorum demişti. Burada sözlerin konuşulması lazım. Hiç kimsenin şiddete tenezzül etmemesi gerek demişti. Ben bu sözlerinin gereğini yapmasını bekliyorum. Utanç duyduğu bu kabadayılığı yapan arkadaşlar hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz. Burada kabadayılık yapmak, Sayın Bakanımızın komisyon çalışmalarını engellemek tek kelimeyle utanç vericidir. Şiddetle kınıyorum. CHP'nin gereğini yapmasını bekliyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu (AA)AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu (AA)


MİLLETİMİZE YAPILMIŞ BİR HAKARETTİR
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Devletimizin temsilcilerine saygısızlık, milletimize yapılmış bir hakarettir. CHP tarafından İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya karşı yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu jakoben zihniyetin nezaket ve devlet adabından ne kadar uzak olduğunu milletimiz bir kez daha gördü." ifadesini kullandı.

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