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Kandil APO'yu iplemiyor! PKK'lı Ümit'ten "Kayyum kalkmazsa TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidi: "Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız"

Kandil'deki terör baronları sıraya girip "silah bırakmayacaklarını" ilan etti. PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit saklandığı inden "Suriye'nin kuzeyine saldırılar durmazsa, kayyumlar kalkmazsa, tecrit son bulmazsa yeni TUSAŞ saldırıları gelir" tehditleri savurdu. Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı ve MHP'den yapılan "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" paylaşımlarıyla köşeye sıkışan Ümit, Batman'daki bölücü eylemlere "ateşin çocukları geri geldi" diyerek arka çıktı. Elebaşı Ümit açık açık "Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız" dedi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 17:23 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 17:46
Kandil APO’yu iplemiyor! PKK’lı Ümit’ten Kayyum kalkmazsa TUSAŞ’ın devamı gelir tehdidi: Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP’yi yıkmalıyız

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Türkiye, 40 yıllık terör kuklalarının kirli oyunlarını tek tek bozguna uğratıyor. Kandil'deki terör baronlarının "APO" maskesi düştü. Elebaşları sıraya girip "silah bırakmayacaklarını" ilan etti.

Elebaşı Mustafa Karasu'nun "50 yıldır mücadele veriyoruz, örgütü dağıtmayız" çıkışı sonrası PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit sahneye çıktı.

KÜSTAH TEHDİT: "KAYYUMLAR KALKMAZSA YENİ TUSAŞ SALDIRILARI GELİR"

Saklandığı inden zehir saçan Ümit küstah bir dille "Suriye'nin kuzeyine saldırılar durmazsa, kayyumlar kalkmazsa, tecrit son bulmazsa yeni TUSAŞ saldırıları gelir" tehditleri savurdu.

PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


"Eğer TUSAŞ bize saldırmaya devam ederse yeni saldırılar da gelir. Niye buna bu kadar şaşırıyorlar?" diyen elebaşı şöyle konuştu:

Herkes şunu bilsin, Medya Savunma Alanlarında da, diğer yerlerde de, Türk Devleti eğer saldırılarını durdurmazsa, öz savunma eylemleri de durmaz.

Türk devletinin işgal saldırıları durmadıkça, Türk devleti Kürt halkının iradesini kabul etmedikçe, Türk devleti İmralı soykırım sisteminden vazgeçmedikçe, mücadele sürer. Bunu herkes bilsin, kimse şaşırmasın. Ya niye böyle oluyor demesin kimse.

PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

BAHÇELİ KANDİL'İN TEZGAHINI DAĞITTI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Kürtlere yaptığı çağrı ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı "Çık PKK'yı lağvet" telkini Kandil'i bir hayli çıkmaza soktu.

MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" paylaşımlarına dikkat çeken teröristbaşı Helin Ümit, "Bahçeli'nin açıklamaları mesela çok provokatiftir. Mesela milliyetçi tabanı böyle galeyana getirmek ister gibi bir hava var. Gerçekten böyle bir riski vardır" sözleriyle yaşadığı paniği dile getirdi.

"Niye böyle bir görüşme oldu? (İmralı'daki görüşme) Yok işte vakit tamamdır bilmem ne... Bunlar gerçekten işin hem magazinsel kısmı hem de propaganda kısmı. Doğru olan Apo'yu böyle bir sisteme, sistem içerisine alarak Kürt halkı karşısında soykırım savaşını yürütenlerin Önderlik üzerinden geliştirmek istedikleri hesapların boşa çıkmasıdır"




AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: "SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN AK PARTİ VE MHP'Yİ YIKMALIYIZ"

Süreci bir "oyun" olarak gördüklerini ifade eden PKK'lı Ümit, DEM Parti ve türevlerine "normalleşmeyin" uyarısı çekti.

"Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız" sözleriyle esas karın ağrısını dillendiren Ümit, "kürdistan toplumu açısından da eğer mevcut soykırımcı, sömürgeci saldırılar kabul edilirse, rıza gösterilirse, gerçekten çok şey kaybedilir. Buna odaklanırsak, AK Parti - MHP iktidarını yıkmaya, onları aşmaya ve gerçekten toplumsal barışı geliştirecek, demokrasi güçlerinin güçlenmesine yol açacak bir siyasi sosyal zemin yaratabilirsek, esas olarak halklar birbiriyle çözümünü bulabilir" dedi.

Batman'daki bölücü eylemler (AA)Batman'daki bölücü eylemler (AA)


BATMAN'DAKİ OLAYLARA ARKA ÇIKTI... "ATEŞİN ÇOCUKLARI GERİ GELDİ"

Öte yandan kayyum kararı sonrası Batman sokaklarını karıştıran bölücü eylemlere arka çıkan Ümit "Ateşin çocukları geri geldi" diyerek olaylardaki PKK parmağını itiraf etti.

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