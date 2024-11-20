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Adıyaman İndere'de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı

Deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bini geçti. Deprem bölgesindeki köylerde ve şehirlerde 1900’den fazla şantiyede, 160 binden fazla personel, afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor. Türkiye’nin en büyük şantiyesi ise Adıyaman İndere’de yer alıyor. İndere’de 9 bin işçi, 16 bin 467 kalıcı konut ve iş yeri için alın teri döküyor.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 07:16
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılı sonunda deprem bölgesinde teslim edilen konut ve iş yeri sayısını 201 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Deprem bölgesinde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 binin üzerine çıkarılmayı hedefleniyor. (Takvim.com.tr / Arşiv)Deprem bölgesinde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 binin üzerine çıkarılmayı hedefleniyor. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Bu doğrultuda deprem bölgesindeki köylerde ve şehirlerde 1900'den fazla şantiyede, 160 binden fazla personel 7/24 esasıyla çalışıp, depremzedeleri bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak istiyor. 2025 yılı sonuna gelindiğinde ise 11 ilde 450 binin üzerinde konut ve iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.

Adıyaman kent merkezinin kuzeyindeki İndere bölgesi konut sayısı ve alan büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük şantiyesi oldu. (Takvim.com.tr / Arşiv)Adıyaman kent merkezinin kuzeyindeki İndere bölgesi konut sayısı ve alan büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük şantiyesi oldu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

İNDERE'DE 6 BİN KONUT TAMAMLANDI
Depremde şehir merkeziyle birlikte ağır yıkıma uğrayan Adıyaman'da yeni yaşam alanları kuruluyor. Adıyaman kent merkezinin kuzeyindeki İndere bölgesi konut sayısı ve alan büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük şantiyesi oldu.

İndere’de yaklaşık 9 bin işçi, 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. (Takvim.com.tr / Arşiv)İndere’de yaklaşık 9 bin işçi, 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut, bölgede 16 bin 467 konut ve iş yeri yapacak. Konutlar, yatay mimariye uygun şekilde projelendirildi. İndere'de yaklaşık 9 bin işçi, 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar 6 binin üzerinde konut tamamlandı. Hak sahipleri belirlendi. 9 binden fazla konutun inşası ise sürüyor. Yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı bölgede 6 okul, aile sağlığı merkezleri ve ticari alanlar da yer alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. (Takvim.com.tr / Arşiv)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. (Takvim.com.tr / Arşiv)

ADIYAMAN'DA YIL SONUNA KADAR 30 BİNDEN FAZLA KONUT/İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK
Göreve geldiği 2 Temmuz'dan itibaren deprem bölgesine ağırlık veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde Adıyaman genelinde ise bugüne kadar 17 bin 713 konut/ iş yeri teslim edildiğini açıklamıştı. Kurum yıl sonunda bu sayının 30 bini geçeceğini ifade ederken 2025 yılı sonunda kentte 39 bin 814 konut ve 2 bin 322 iş yerinin teslim edileceğini duyurmuştu.

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