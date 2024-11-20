Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut, bölgede 16 bin 467 konut ve iş yeri yapacak. Konutlar, yatay mimariye uygun şekilde projelendirildi. İndere'de yaklaşık 9 bin işçi, 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar 6 binin üzerinde konut tamamlandı. Hak sahipleri belirlendi. 9 binden fazla konutun inşası ise sürüyor. Yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı bölgede 6 okul, aile sağlığı merkezleri ve ticari alanlar da yer alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. (Takvim.com.tr / Arşiv)

ADIYAMAN'DA YIL SONUNA KADAR 30 BİNDEN FAZLA KONUT/İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK

Göreve geldiği 2 Temmuz'dan itibaren deprem bölgesine ağırlık veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde Adıyaman genelinde ise bugüne kadar 17 bin 713 konut/ iş yeri teslim edildiğini açıklamıştı. Kurum yıl sonunda bu sayının 30 bini geçeceğini ifade ederken 2025 yılı sonunda kentte 39 bin 814 konut ve 2 bin 322 iş yerinin teslim edileceğini duyurmuştu.