FETÖ’nün para transferi tezgahı çökertildi! ABD’deki haşhaşi 2 şirket üzerinden gönderiyormuş

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Terör örgütü FETÖ/PDY kapsamındaki bir soruşturmada, hakkında askeri okul sınavlarına hazırlananlarla ilgilendiği, kapatılan FEM Dershanesinde muhasebeci olduğu, ankesör kayıtlarında ardışık arandığı saptanan şüphelinin kimliği belirlendi.



Başka bir soruşturmada gözaltına alınan bir şüpheliden ele geçen materyallerde, FETÖ'nün güncel üniversite yapılanmasına ilişkin hazırlanmış listede adı geçen 1 şüpheli tespit edildi.



Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında ise örgütsel ideolojik eğitim verdiklerine dair ifadelere rastlanan 2 şüpheli deşifre edildi.

Başsavcılığın bu tespitler ışığında 2 terör örgütüne yönelik başlattığı 8 ayrı soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında arama, gözaltı ve el koyma talimatı verildi.

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da bu sabah başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.