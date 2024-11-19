FETÖ’nün para transferi tezgahı çökertildi! ABD’deki haşhaşi 2 şirket üzerinden gönderiyormuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 8 ayrı soruşturma kapsamında polis ekipleri çalışma yaptı.
Bu kapsamda, 6 şüpheli hakkında FETÖ içerisinde öğrencilerden sorumlu sözde sivil imamlar tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde arandıkları, örgüt evlerine gittikleri, bu evlerdeki örgütsel toplantılara katıldıkları ve haklarında "ev abisi" oldukları şeklinde beyanlar tespit edildi.
Başka bir soruşturmada 10 şüphelinin FETÖ'nün sözde mahrem imamları tarafından periyodik şekilde arandıkları, örgütsel toplantılara katıldıkları, haklarında "emniyet mahrem imamı", ByLock kullanıcısı, ev abisi ve bölge talebe mesulü olduklarına dair ifadeler bulunduğu belirlendi.