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FETÖ'nün para transferi tezgahı çökertildi! ABD'deki haşhaşi 2 şirket üzerinden gönderiyormuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 8 ayrı soruşturma kapsamında, FETÖ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda; FETÖ'cü Muhammet Enes Yılmaz'ın kurucusu olduğu şirketler üzerinden örgüt mensubu şahıslara iletilmek üzere para gönderdiği tespit edildi. Gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 45'i yakalandı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:45 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:47
FETÖ’nün para transferi tezgahı çökertildi! ABD’deki haşhaşi 2 şirket üzerinden gönderiyormuş

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 8 ayrı soruşturma kapsamında polis ekipleri çalışma yaptı.

Bu kapsamda, 6 şüpheli hakkında FETÖ içerisinde öğrencilerden sorumlu sözde sivil imamlar tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde arandıkları, örgüt evlerine gittikleri, bu evlerdeki örgütsel toplantılara katıldıkları ve haklarında "ev abisi" oldukları şeklinde beyanlar tespit edildi.

Başka bir soruşturmada 10 şüphelinin FETÖ'nün sözde mahrem imamları tarafından periyodik şekilde arandıkları, örgütsel toplantılara katıldıkları, haklarında "emniyet mahrem imamı", ByLock kullanıcısı, ev abisi ve bölge talebe mesulü olduklarına dair ifadeler bulunduğu belirlendi.

ByLock uygulaması. (Takvim.com.tr / Arşiv)ByLock uygulaması. (Takvim.com.tr / Arşiv)

ABD'DEN 2 ŞİRKET ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ
ABD'de bulunan firari FETÖ üyesi Muhammet Enes Yılmaz'ın sahibi olduğu NISEZ TRADING LLC ve DTF PRINTER USA LLC isimli şirket üzerinden örgüt mensuplarına iletilmek üzere uluslararası ödeme hizmetleri aracılığıyla Türkiye'ye para gönderdiği tespit edilen 28 şüphelinin de bu şekilde terörizmin finansmanına iştirak ettikleri anlaşıldı.

NISEZ TRADING'in sayfası incelendiğinde Türkiye'de yaşayan ve uzaktan çalışan kişilerin olduğu görüldü.

DTF PRINTER USA LLC isimli şirketin ise 2022 faaliyete geçtiği öğrenildi.

DTF PRINTER USA LLC şirketinin web sitesi. (Takvim.com.tr / Arşiv)DTF PRINTER USA LLC şirketinin web sitesi. (Takvim.com.tr / Arşiv)

PROPAGANDA YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ
FETÖ elebaşının ölümü sonrasındaki propaganda faaliyetlerine yönelik soruşturmada 1 kişinin sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı saptandı.

SİGNAL UYGULAMASINA RASTLANDI
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik diğer soruşturmada hakkındaki arama kararına yönelik 4 Kasım'da tutuklanan bir örgüt mensubundan ele geçirilen cep telefonunda "Signal" adlı uygulamaya rastlandığı, bu uygulamadaki görüşmelerde adı geçen 2 şüphelinin örgüt mensubu olduğu tespit edildi.

SİGNAL uygulaması. (Takvim.com.tr / Arşiv)SİGNAL uygulaması. (Takvim.com.tr / Arşiv)


Terör örgütü FETÖ/PDY kapsamındaki bir soruşturmada, hakkında askeri okul sınavlarına hazırlananlarla ilgilendiği, kapatılan FEM Dershanesinde muhasebeci olduğu, ankesör kayıtlarında ardışık arandığı saptanan şüphelinin kimliği belirlendi.

Başka bir soruşturmada gözaltına alınan bir şüpheliden ele geçen materyallerde, FETÖ'nün güncel üniversite yapılanmasına ilişkin hazırlanmış listede adı geçen 1 şüpheli tespit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında ise örgütsel ideolojik eğitim verdiklerine dair ifadelere rastlanan 2 şüpheli deşifre edildi.
Başsavcılığın bu tespitler ışığında 2 terör örgütüne yönelik başlattığı 8 ayrı soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında arama, gözaltı ve el koyma talimatı verildi.

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'da bu sabah başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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