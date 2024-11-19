Başkan Erdoğan’dan G20’de dünyaya Gazze mesajı: Derhal ateşkes

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'da, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi. Copacabana Kalesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi. Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Brezilya'nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye'nin İsrail'e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişim başlattığını, Filistin'de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, BM'nin Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığında Küresel Yönetişim Reformu'nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu kaydetti. Erdoğan, daha sonra G20 Liderler Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na iştirak etti. Erdoğan "Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor. Artan saldırılar ve yaklaşan kış mevsimiyle, Gazze halkının şartları günden güne kötüleşiyor. Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı" dedi.

ERDOĞAN PLANI

ABD'nin ünlü yayın kuruluşu Bloomberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20'de Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek bir barış planı sunacağını bildirdi. Habere göre; Erdoğan'ın planında Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun en az 10 yıl süreyle askıya alınması, Doğu Donbas'ta bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulması ve Kiev'in askeri teçhizatla desteklenmesi yer aldığı kaydedildi.

BETÜL USTA /RİO DE JANERİO