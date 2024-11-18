Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20’de Gazze’nin sesi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HAVALİMANINDA KARŞILADILAR
Başkan Erdoğan'ı Galeao Hava Üssü'nde Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.
HEYETTE KİMLER VAR?
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya'ya gitti.
7 BAŞLIK ELE ALINACAK
Dünya ticaretinin yüzde 75'ini kontrol eden G20 ülkelerinin liderleri her sene yıllık değerlendirmeler yapıyor. 18-19 Kasım tarihlerinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek zirveye dönem başkanı Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ev sahipliği yapacak.
Görüşmelerde, ticaret, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, tarım, enerji, çevre ve iklim değişikliği başlıkları ele alınacak.
Erdoğan, Rio de Janeiro'da çok sayıda ikili görüşme de yapacak. Başkan Erdoğan'ın temaslarında İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına dikkati çekmesi bekleniyor.
LİDERLERE GAZZE'Yİ ANLATACAK
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir paylaşımda bulundu. Zirvede "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana teması altında 3 oturum düzenleneceğini; katılımcıların görüş alışverişinde bulunacağını vurguladı.
BIDEN'IN SON ZİRVESİ
Öte yandan G20 kapsamında 'Sosyal kapsayıcılık ile açlık ve yoksullukla mücadele', 'küresel yönetişim kurumlarının reformu' ve 'sürdürülebilir kalkınma ve enerji' başlıklı üç oturum düzenlenecek.
Zirveye, görevi Ocak ayında Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden son kez katılacak. Rusya Devlet Başkanı Putin ise zirveye katılmayacağını açıklamıştı.