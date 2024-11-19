Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde programda neler var? | Gözler 19.00’da

Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



"BAŞKAN ERDOĞAN'IN MANİFESTOSU ZİRVENİN TEMASI OLDU"



"G-20'nin gündeminde de bu var. G-20 birkaç tane oturum var ama bu oturumda öne çıkan bir konu var. Bu da 'Dahil adil bir dünyanın yanına', 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajı. Bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın manifesto haline gelmiş mesajları ve Türkiye'nin dış politika öncelikleri olarak da bu tür zirvelerde dillendiriliyor. Ama burada bu tema haline gelmiş durumda."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN