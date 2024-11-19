Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde programda neler var? | Gözler 19.00’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları sürüyor.
ENERJİ GEÇİŞİ OTURUMUNA KATILDI
Başkan Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na katıldı.
Oturum, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması (AA)
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Türkiye saati ile 19.00'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması (AA)
ZİRVEYE DAİR ÖNEMLİ DETAYLAR
Sabah Gazetesi Diplomasi Muhabiri Betül Usta zirveye ilişkin önemli detayları A Haber ekranlarında paylaştı.
Usta şu ifadeleri kullandı:
"Brezilya güvenlik önlemleri had safhada tutuyor. Ama bunun dışında bu iki izin de verilmiş. Yoğunluğu azaltmak amacıyla.
Buradaki tema 'Daha adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek' adil dünya vurgusunun özellikle altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda bu konuyu sürekli gündeme taşıdığını biliyoruz."