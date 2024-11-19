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Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde programda neler var? | Gözler 19.00'da

Brezilya’da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın Türkiye saati ile 19.00’da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Öte yandan Sabah Gazetesi Diplomasi Muhabiri Betül Usta zirveye ilişkin önemli detayları A Haber ekranlarında paylaştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 18:13 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 18:32
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde programda neler var? | Gözler 19.00’da

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları sürüyor.

ENERJİ GEÇİŞİ OTURUMUNA KATILDI

Başkan Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na katıldı.

Oturum, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması (AA)Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması (AA)

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Türkiye saati ile 19.00'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması (AA)Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması (AA)

ZİRVEYE DAİR ÖNEMLİ DETAYLAR

Sabah Gazetesi Diplomasi Muhabiri Betül Usta zirveye ilişkin önemli detayları A Haber ekranlarında paylaştı.

Başkan Erdoğan'dan Brezilya çıkarması!

Usta şu ifadeleri kullandı:

"Brezilya güvenlik önlemleri had safhada tutuyor. Ama bunun dışında bu iki izin de verilmiş. Yoğunluğu azaltmak amacıyla.
Buradaki tema 'Daha adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek' adil dünya vurgusunun özellikle altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda bu konuyu sürekli gündeme taşıdığını biliyoruz."

Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN MANİFESTOSU ZİRVENİN TEMASI OLDU"

"G-20'nin gündeminde de bu var. G-20 birkaç tane oturum var ama bu oturumda öne çıkan bir konu var. Bu da 'Dahil adil bir dünyanın yanına', 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajı. Bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın manifesto haline gelmiş mesajları ve Türkiye'nin dış politika öncelikleri olarak da bu tür zirvelerde dillendiriliyor. Ama burada bu tema haline gelmiş durumda."

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