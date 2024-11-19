FETÖ’nün Kenya yapılanması Cambridge’nin sorularını çaldı!

Türkiye'de çaldığı sorularla devlet kurumlarına yerleşek birçok stratejik kurumu ele geçiren FETÖ terör örgütü bu sefer Kenya'da Cambridge'in uluslararası dil sınav sorularını çalmasıyla gündeme geldi.

Hırsızlığın ortaya çıkmasından sonra FETÖ bağlantılı Kenya'daki Light International School'da eğitim alan öğrencilerin, İngiltere'deki Cambridge okullarının IGCSE sınav sonuçları geçersiz sayıldı.

Kenya'daki FETÖ okulu sınav sorularını çaldı

TOPLU KOPYA ÇEKTİLER

Kenya'da yayımlanan Peopledaily.digital ve Izna gazeteleri, sınavın toplu kopya çekilmesi ve soruların usulsüz şekilde ele geçirilmesi nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

FETÖ'nün kenya'daki okulu Light International School, Cambridge Assessment International Education'ın tüm öğrencileri için IGCSE, AS ve A Level sınav sonuçlarını iptal ettiğini söyledi.

FETÖ'nün soru hırsızlığının ortaya çıkmasına rağmen, Kenya ve İngiltere'de iki hukuk ekibiyle temasa geçtiği ve Cambridge'e resmi bir itirazda bulunarak 28 gün içinde yanıt beklediği ortaya çıktı.