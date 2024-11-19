Sığınmacı yalanının altında yatan İngiliz şeytanlığı! CHP ve FETÖ medyası atladı | DMM’den jet açıklama: İddialar gerçek dışı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İngiltere'nin sığınmacı akışına karşı Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile görüştüğü iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'İngiltere, sığınmacı akışına karşı Türkiye ve IKBY ile görüşüyor' iddiası doğru değildir. Türkiye ile İngiltere arasında, bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi sığınmacılar konusunda herhangi bir görüşme ya da anlaşma yapılması söz konusu değildir. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi.
Sığınmacı yalanına kaynak olan İngiliz şeytanlığı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
İNGİLİZ ŞEYTANLIĞI
Öte yandan İngiliz The Times'ın yaydığı "Sığınmacı" yalanına CHP yandaşı fondaş medya ve FETÖ'cü platformlar yaydı.
DMM'den ʺsığınmacıʺ yalanına karşı yazılı açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
CHP MEDYASI DEZENFORMASYON ÇARKINA HAKLA OLDU
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin haber bülteninde "ÜCRET MUKABİLİNDE GÖÇ ANLAŞMASI" başlığı altında yalan haber servis edildi.
CHP yandaşı fondaş medya ʺsığınmacıʺ yalanını yaydı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Artı Gerçek isimli platfom "İngiltere sığınmacı akışına karşı Türkiye ve IKBY ile görüşüyor" ifadeleriyle dezenformasyon çarkına eklendi.
FETÖ'den sığınmacı yalanı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
FETÖ'DEN SİSTEMATİK YALAN
FETÖ medyasından Samayolu ise "İngiltere parayı verecek, Türkiye mültecileri ülkede tutacak" başlığıyla yalanı servis edip algı operasyonuna soyundu.