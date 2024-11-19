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Bakan Yerlikaya duyurdu: Ehliyete 6 ay ek süre

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Aralık 2024'te sona erecek eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ehliyete 6 ay ek süre

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Aralık 2024'te sona erecek eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı" dedi. Yerlikaya, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesinin bulunduğu bilgisini vererek, "Nüfus müdürlükleri ile raporların düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim" uyarısında bulundu.

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