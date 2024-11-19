12 Eylül ve 28 Şubat işkencecisi Muazzez İlmiye Çığ’ın 110 yıllık hayatının karanlık yüzü!

AKADEMİK UNVANI VE DOKTORA BULUNMUYOR Muazzez İlmiye Çığ, "Sümerolog" olarak tanınsa da, aslında akademik bir unvana veya doktora diplomasına sahip değildi. Akademik anlamda da "Sümerolog" ya da "Hititolog" olmayan Muazzez İlmiye Çığ'ın Sümerler üzerine yaptığı ilk çalışma, 74 yaşında Türkçe'ye çevirdiği History Begins at Sumer adlı kitaptı. İlgi çeken bir başka nokta ise, dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun, herhangi bir akademik geçmişi olmayan Çığ'a "Fahri Doktora Unvanı" verme hikayesiydi.

Muazzez İlmiye Çığ'ın 110 yıllık hayatının karanlık yüzü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

SİYASİ MAHKUMLARI KOBAY OLARAK KULLANDILAR

Muazzez İlmiye Çığ'ın bilinmeyen kimliğinin bir başka kısmı ise CIA destekli HZİ Nöropsikiyatri Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı olması. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası zindanlardaki siyasi mahkumlar, vakıf tarafından kobay olarak kullanıldı.

1984 yılında, ülkedeki bütün cezaevleri siyasi mahkumlarla dolu durumdaydı. Metris cezaevinde bazı devrimciler, iradeleri dışında tıbbi muayeneye götürülüyordu. Götürüldükleri yer, HZİ Nöropsikiyatri Vakfı'nın Gayrettepe'deki merkeziydi. Burada, siyasi mahkumlar üzerinde ABD'de piyasaya çıkacak olan bazı ilaçların denemesi yapıldı. Siyasi mahkumlar kobay olarak kullanıldı.

Muazzez İlmiye Çığ'ın 110 yıllık hayatının karanlık yüzü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA "FAHİŞE RAHİBE" BENZETMESİ

Muazzez İlmiye Çığ, başörtülü kadınlarla ilgili skandal ifadeleriyle dikkat çekmişti. Vatandaşlık Tepkilerim adlı kitabında başörtülülere yönelik "fahişe rahibe-başörtülü kadın" benzetmesi yaparak büyük tepki toplamıştı.

KUR'AN KURSLARI KAPATILSIN ÇAĞRISI

Ayrıca, 2010 yılında katıldığı bir programda Kur'an kurslarının kapatılması gerektiğini savunmuştu. Başörtülü kadınları hedef alan açıklamaları da bulunan Çığ, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nda konferans vermiş ve kendisi için "hemşire" tanımlaması kullanılmıştı.

Avukat Gönenç Gürkaynak açıklaması (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

110 yaşında hayatını kaybeden Muazzez İlmiye Çığ hakkında paylaşımda bulunmadığı için tepki alan Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gürkaynak, "Muazzez İlmiye Çığ gibi bir dev bilim insanı öldü ama bir kelime etmediniz, diyenlere:

Geleneklerimize göre gidenin arkasından söyleyecek güzel şeylerimiz varsa söyleriz, ya da tereddütlerimiz varsa susarız. Ben kendisinin sahip olmadığı akademik ünvanları kendisine yakıştırmasından tutun 80'li yıllarda cezaevinden alınan insanlar üzerinde deneyler yapan HZİ Nöropsikiyatri Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı olmasına kadar pek çok konuda tereddüt sahibi olduğum için, güzellemeler yapmak yerine susmayı tercih ettim.

Ne yazık ki artık çok göz önünde olan insanlar susunca buna da anlam yükleniyor. Hem de yanlış anlam yükleniyor. Ihmal yahut kibir zannediliyor. Dolayısıyla, yaşça çok çok büyüğüm olan birisine vefatının ardından göstermem gereken saygıdan dolayı susma imkanımı kaybetmiş ve suskunluğumu açıklamak zorunda kalmış oldum. Sebebi budur. Üzgünüm. Kimseyi kırmak istemem ama kimse için de rol kesemem." ifadelerini kullandı.

İşte konu hakkında kaleme alınan yazılar:

Nokta Gazetesi: "Siz neden bu kadar çok tutturdunuz bu işi? Nereden duydunuz, nasıl öğrendiniz? Bu konuyla neden bu kadar çok uğraşıyorsunuz, onu izah edin bana!..." İstanbul HZI Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muazzez Çığ, Nokta muhabirlerinin ısrarlı soruları karşısında öfkeyle bu soruları soruyordu. Konu, ABD'de henüz piyasaya sürülmemiş ilaçların Türkiye'de insanlar üzerinde denenmesiydi, Amerikalılar bu konuda kendi yurttaşlarını kesin yasalarla korurken, Üçüncü Dünya ülkelerinin insanlarını feda mi ediyorlardı? Bu "ürkütücü haber. Nokta'ya bir süre önce ulaştığı zaman yapacağımız araştırmaların kesinlikle gizli olarak sürdürülmesi kararını almıştık. Arkadaşlarımız Semra Somersan ve Güldal Kızıldemir bu hassas konuyu açığa çıkartmak yükünü omuzlarına almışlardı. Nokta'nın yurt içi ve yurt dış büroları da bu geniş kapsamlı araştırmaya katıldı. Amerikalı bilim adamları ve gazetecilerin yanı sara, Türkiye'de de 20'ye yakın uzmanla görüşüldü. Bulmacanın taşları teker teker yerlerine otururken, İstanbul'da sağlık hizmetleriyle tanınan bir merkez ön plana çıkmaya başlıyordu: HZI Vakfı.

Batı'da insanların, insanlık uğruna "kobay" olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışmaları sürüp giderken, Türkiye kendi insanları üzerinde yapılan araştırmalara seyirci mi kalacaktı? Yoksa Doç. Dr. Ataman. Tangör'un dediği gibi Prof. Frankeştayn'lar araştırmalarına daha "özgür ülkelerde devam mı edeceklerdi?"

HZİ Vakfı kurucusu Muazzez İlmiye Çığ ve kardeşi Turan İtil (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"HZİ VAKFI ÜLKEMİZ İNSANLARINI KOBAY OLARAK KULLANDI"

Konu hakkındaki bir başka yazıda ise, "HZİ Vakfı, 1971 yılında CIA beslemesi, tescilli Amerikan uşağı Prof. Dr. Turhan İTİL tarafından kuruldu. Görevi, uluslararası ilaç tekellerinin ürettiği yeni PSİKITROP ilaçların insanlar üzerinde denenmesini içeren projeleri ülkemizde uygulamaktı. Başka ülkelerde de gündeme gelen bu projeleri CIA finanse ediyordu.

HZİ Vakfı ülkemiz insanlarını kobay olarak kullandı. Vakfın hizmetindeki doktorlar, zorla ya da parayla kandırarak pek çok insana sağlığa zararlı ilaç verdi, onların üzerinde deneyler yaptı. Mengele artığı bu doktorların yönetiminde çalışan HZİ Vakfı, ülkemiz insanının sağlığına hiçbir değer vermediği gibi, birçok insanın aldığı ilaçların etkisiyle sağlığını yitirmesine, sakat kalmasına neden oldu.

12 Eylül sonrası, cunta generalleriyle anlaşarak aynı deneyleri siyasi tutuklular üzerinde de uyguladılar. Metris, Mamak, Sultanahmet, Erzurum vb. cezaevlerinde tutuklulara zorla iğne yapma, hap içirme gibi yollara başvurdular. Sözde, devrimcilerin psikopat kişiliğe sahip insanlar oldukları ispatlanacak ve nasıl "rehabilite" edilecekleri "bilimsel" olarak ortaya konacaktı.

TURHAN İTİL, bu konuda 12 Eylül cuntasına akıl hocalığı yaptı. Önerdiği "rehabilitasyon" yöntemleriyle binlerce tutsağın yeni baskı ve yaptırımlarla yüzyüze gelmesini sağladı. Başkanı olduğu vakfın öncülüğünde düzenlenen "Teröristlerin Rehabilitasyonu" sempozyumuna cezaevleri müdürleri ve üst düzey görevlilerini çağırdı ve onlara tutsakları sindirme taktikleri konusunda yol gösterdi, CIA'nın deneylerini aktardı. Bu sempozyuma CIA istasyon şefi Paul HENZE de katıldı. HZI Vakfı, emperyalist tekeller hesabına çalışan halk düşmanı bir kuruluştur. İnsanlarımızı kobay gibi kullanmış. 12 Eylül cuntasıyla işbirliği yaparak devrimci tutsaklara yönelik baskı ve sindirme planlarının akıl hocalığını yapmıştır. HZİ VakfI, Mengele artıkları doktorların halka karşı oluşturduğu bir suç örgütüdür. Devrimci tutsaklara karşı "rehabilitasyon programı" denilen baskı ve sindirme taktiklerinden doğrudan sorumludur. "