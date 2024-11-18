Yenidoğan Çetesi elebaşı Fırat Sarı giydiği beyaz ceketle ne mesaj vermek istiyor? İşte aylık geliri

ELEBAŞININ BEYAZ CEKET GİYMESİ NE ANLAMA GELİYOR? Peki ellerinde yenidoğan bebeklerin kanı olan Fırat Sarı neden beyaz ceket giydi? Vermek istediği mesaj ne?

"Kundaktaki bebeğin hakkını arayacağımız yargı safhası bugün başladı. Bahsettiğiniz beyaz ceket algı yaratmaya yönelik, savunma stratejisi kurup, mahkeme heyetinin zihninde bir figüran oluşturmaya yönelik çaba. Ama beyhude bir çaba. Zira biz hukuk profesyonelleri bu tarz şeylere bakmayız. Bizim için ne giydiği, ne yaptığı, saygılı olup olmadığı değil, iddianameye esas teşkil eden suçu önemlidir. Tabiki kendisi aynı zamanda her ne kadar bu sıfata uygun olmasa da bir doktor olarak beyaz önlüğün bir karşılığı olarak bu beyaz ceketi giymiş olabilir. Ama mahkeme heyetinin bu beyaz cekete itibar etmeyeceğini düşünüyorum. Bana göre ihmalen değil, doğrudan yani olası kast ile yapılan bu eylemlerin cezasının verileceğini ve her bir sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngöreceğini tahmin ediyorum"

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklar tarafından hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı aktarılan iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil, maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu iddianamede bildiriliyor.