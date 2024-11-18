Bebek katili Yenidoğan çetesinin hesap vakti geldi!

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. 'Bebek katilleri çetesi' soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi. "Yenidoğan çetesine" ilişkin iddianamede 21 şüpheli bebek ölümlerinden sorumlu tutuldu. 'Yenidoğan çetesine' ilişkin fezlekede bebek ölümlerine neden olan ihmaller sıralandı.

589 YIL TALEBİ

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.