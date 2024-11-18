Başkan Erdoğan’ın "Adil Bir Dünya Mümkün" tezi G20 Zirvesi’nin ana teması olarak seçildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Brezilya'ya ulaştı. Zirvenin teması "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olarak belirlendi.

Erdoğan'ın manifesto haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" teziyle örtüşen temaya sahip olan zirvede Türkiye, küresel sorunlara somut çözüm önerileri getirecek. Ankara, İsrail'in bölgede günden güne artan saldırganlığını ve ortaya çıkardığı bölgesel savaş tehdidini zirve gündemine taşıyacak. Küresel sistemin yetersiz kaldığı noktalar göz önünde bulundurularak, revize edilmesi gereken noktaların altı çizilecek. Dünyadaki gerilimlerin masaya yatırılacağı zirvede Rusya- Ukrayna savaşında gelinen son aşama da görüşülecek. G20 üyesi 19 ülke ile AB liderlerini ağırlayacak Rio De Janeiro kentinde güvenlik önlemleri artırıldı. Şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi ve güvenlik tatbikatı yapıldı. Zirve, bugün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak.

GENİŞ HEYETLE KATILIM

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya'ya geldi.