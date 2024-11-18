PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan’ın "Adil Bir Dünya Mümkün" tezi G20 Zirvesi’nin ana teması olarak seçildi

Başkan Erdoğan’ın manifestosu haline gelen “Adil Bir Dünya Mümkün” tezi, Brezilya’da yapılan G20 Zirvesi’nin ana teması olarak seçildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Başkan Erdoğan’ın Adil Bir Dünya Mümkün tezi G20 Zirvesi’nin ana teması olarak seçildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Brezilya'ya ulaştı. Zirvenin teması "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olarak belirlendi.

G-20 Liderler Zirvesinde Başkan Erdoğan esintisi! Ana tema: Adil bir dünya ve sürdürülebilir gezegenG-20 Liderler Zirvesinde Başkan Erdoğan esintisi! Ana tema: Adil bir dünya ve sürdürülebilir gezegen
G-20 Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan esintisi! Ana tema: Adil bir dünya ve sürdürülebilir gezegen

Erdoğan'ın manifesto haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" teziyle örtüşen temaya sahip olan zirvede Türkiye, küresel sorunlara somut çözüm önerileri getirecek. Ankara, İsrail'in bölgede günden güne artan saldırganlığını ve ortaya çıkardığı bölgesel savaş tehdidini zirve gündemine taşıyacak. Küresel sistemin yetersiz kaldığı noktalar göz önünde bulundurularak, revize edilmesi gereken noktaların altı çizilecek. Dünyadaki gerilimlerin masaya yatırılacağı zirvede Rusya- Ukrayna savaşında gelinen son aşama da görüşülecek. G20 üyesi 19 ülke ile AB liderlerini ağırlayacak Rio De Janeiro kentinde güvenlik önlemleri artırıldı. Şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi ve güvenlik tatbikatı yapıldı. Zirve, bugün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak.

GENİŞ HEYETLE KATILIM
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya'ya geldi.

Başkan Erdoğandan Brezilya çıkarması! G-20de Gazzenin sesi olacakBaşkan Erdoğandan Brezilya çıkarması! G-20de Gazzenin sesi olacak
Başkan Erdoğan'dan Brezilya çıkarması! G-20'de Gazze'nin sesi olacak
Başkan Erdoğandan diplomasi trafiği! Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştüBaşkan Erdoğandan diplomasi trafiği! Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20’de Gazze’nin sesi olacak
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Türk Telekom
İzmir’deki 5 kardeşin ölümü hakkında özel ekip! Başkan Erdoğan: Bakanlık çocukları almalıydı
İş arayanlara büyük fırsat: İş Gücü Uyum Programı! İUP ile 140 gün 116 bin TL! Başvurular İŞKUR’dan
Bebek katili Yenidoğan çetesi için hesap vakti | Hakim karşısına çıkacaklar! Ne kadar ceza isteniyor?
Çalışmadan emeklilik! Nereye ve nasıl başvurulmalı? Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor?
CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Cömert PKK kanalına konuk oldu! KJ’deki Soykırımcı Türk Devleti yazısına ses çıkarmadı
Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u ’saha’ dışına itti: Geçiş izni alamadı ziyaretini iptal etti
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme | İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu A Haber’e konuştu! Çocuğun yüzü niye mosmor?
1800 prim günü olana maaş! Kimler bu haktan yararlanıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte erken emeklilik rehberi
CHP’den Türkiye-ABD arasındaki yeni döneme sabotaj girişimi! Skandal sözlerle Başkan Erdoğan’ı şikayet ettiler: Onun seveni yoktur
Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten anlar! Yarışmacı tüm jokerlerini tek soruda kullandı olan oldu
PKK elebaşı Mustafa Karasu talimat verdi İmamoğlu Mardin’de DEM’lendi! Kandil’den İBB Eş Başkanı itirafı... Kasrı Kanco’nun kanlı geçmişi
Galatasaray sol kanat transferinde Jesper Karlsson’u gözüne kestirdi!
SON DAKİKA