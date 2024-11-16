Hemşire Begüm Tonguz evinde ölü bulundu!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir hemşire, evinde ölü bulundu.
YAKINLARI HABER ALAMAYINCA POLİSİ ARADI
Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan özel bir hastanede görevli hemşire Begüm Tonguz'dan (23) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Eve giden ekipler, Tonguz'u hareketsiz halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tonguz'un öldüğü tespit edildi.
Tonguz'un cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.