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AB'nin skandal Ege ve Akdeniz haritasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Bizim için yok hükmündedir

Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Denizel Mekansal Planlama (MSP) Platformu hazırladığı haritada büyük bir skandala imza attı. Haritada Ege Denizi'nin tamamını Yunanistan'a ait olarak gösterildi. Skandal sonrası Dışişleri çok sert tepki göstererek, Ege ve Akdeniz için kullanılan haritaların Türkiye bakımından yok hükmünde olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 15:18 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 15:39
AB’nin skandal Ege ve Akdeniz haritasına Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki: Bizim için yok hükmündedir

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) mekansal deniz planlama çalışmalarında Ege ve Akdeniz için kullanılan haritaların Türkiye bakımından yok hükmünde olduğunu açıkladı.

AB'nin skandal Ege ve Akdeniz haritasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Bizim için yok hükmündedir (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)AB'nin skandal Ege ve Akdeniz haritasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Bizim için yok hükmündedir (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz, AB'nin mekansal deniz planlama çalışmalarını yakından takip etmekte; Ege ve Akdeniz'deki haklarımızın korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yapmakta ve tüm tedbirleri almaktadır. Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar, Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir. Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

AB'nin skandal Ege ve Akdeniz haritasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Bizim için yok hükmündedir (AA)AB'nin skandal Ege ve Akdeniz haritasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Bizim için yok hükmündedir (AA)

'AB'NİN GÖRÜŞ BEYAN ETME YETKİSİ YOK'

Egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB'nin görüş beyan etme yetkisi bulunmadığı belirtilerek, "AB'nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır. Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilmesi mümkün değildir. Bu tür teşebbüsler, birbiriyle bağlantılı Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara zarar verecektir. Sorunların uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

AB'nin skandal Ege ve Akdeniz haritası (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)AB'nin skandal Ege ve Akdeniz haritası (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Denizel Mekansal Planlama (MSP) Platformu, üye ülkelerin deniz sınırlarını gösteren bir çalışma yaptı.

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Yunanistan'ın deniz yetki alanları haritası, sadece Ege Denizi'nin tamamını Yunanistan'a ait olarak gösterildi.

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