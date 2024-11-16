AB'nin skandal Ege ve Akdeniz haritasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Bizim için yok hükmündedir (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz, AB'nin mekansal deniz planlama çalışmalarını yakından takip etmekte; Ege ve Akdeniz'deki haklarımızın korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yapmakta ve tüm tedbirleri almaktadır. Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar, Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir. Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.