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Bakanlık havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlara kucak açtı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlara kucak açtı. 81 ilde “kimsesizlere sahip çıkma” hareketi başladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Bakanlık havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlara kucak açtı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilin valiliklerine sokakta yaşayan kimsesizler için genelge gönderdi. Genelgeye göre; kış aylarında tek bir vatandaşın dahi sokakta kalmaması için gerekli çalışmalar hayata geçirilecek.

Bu kapsamda ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak. Bununla birlikte öncelikli olarak il ve ilçe sınırlarındaki kamu kurumu misafirhaneleri, yer bulunmaması durumunda ise belirlenen pansiyon ve oteller kimsesizlerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilecek. Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra söz konusu vatandaşların temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları da giderilecek.

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