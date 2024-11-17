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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı! Dümeni arızalanan tanker kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle geçici olarak askıya alınan gemi trafiği çift yönlü açıldı. Rusya'dan Kocaeli'ye seyreden 114 metre uzunluğundaki tankerin dün akşam İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştı.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:03 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 08:54
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü açıldı! Dümeni arızalanan tanker kurtarıldı

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İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle geçici olarak askıya alınan gemi trafiği çift yönlü açıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı!


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, tankerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletilmesinin ardından gemi trafiğinin 00.50 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak açıldığı kaydedildi.

Rusya'dan Kocaeli'ye seyreden 114 metre uzunluğundaki tankerin dün akşam İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştı.

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