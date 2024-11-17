Kirli eller devrede! AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na kalleş saldırı

Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti'ye atanan kayyumlar sonrası PKK/DEM'liler sokakları karıştırmayı sürdürüyor.
İstanbul'da Esenyurt'ta bir grup bölücü çöp konteynerlerini devirip yolları kapattı. Bağcılar'da polis aracına taşlarla saldırdılar.
AK PARTİ İLÇE BİNASINA SALDIRI
Beylikdüzü'nde ise AK Parti İlçe Başkanlığı hedef alındı. Saldırgan taş ve tuğla ile ilçe başkanlığının camlarını kırdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
"BU HAİN GİRİŞİMİ PLANLAYANLARA VE DESTEKLEYENLER..."
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum."