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Kirli eller devrede! AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na kalleş saldırı

Kayyum kararı sonrası PKK/DEM'liler sokakları karıştırdı. İstanbul Bağcılar'da çöp konteynerlerini devirip yolları kapatan bölücüler, polis araçlarına taşlarla saldırdı. Beylikdüzü'nde ise AK Parti İlçe Başkanlığı hedef alındı. Saldırgan taş ve tuğla ile ilçe başkanlığının camlarını kırdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 13:59 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 14:20
Kirli eller devrede! AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na kalleş saldırı

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Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti'ye atanan kayyumlar sonrası PKK/DEM'liler sokakları karıştırmayı sürdürüyor.

İstanbul'da Esenyurt'ta bir grup bölücü çöp konteynerlerini devirip yolları kapattı. Bağcılar'da polis aracına taşlarla saldırdılar.

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AK PARTİ İLÇE BİNASINA SALDIRI

Beylikdüzü'nde ise AK Parti İlçe Başkanlığı hedef alındı. Saldırgan taş ve tuğla ile ilçe başkanlığının camlarını kırdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi (X)AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi (X)

"BU HAİN GİRİŞİMİ PLANLAYANLARA VE DESTEKLEYENLER..."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendiğini duyurdu.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı!

Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum."

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi (X)AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi (X)

SALDIRIYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak da saldırıya ilişkin, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere ve onları destekleyen odaklara açıkça ifade ediyoruz ki ülkemiz ve Beylikdüzü için mücadelemize kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi (X)AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi (X)

Çolak saldırıya ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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