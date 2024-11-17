Kirli eller devrede! AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na kalleş saldırı

AK PARTİ İLÇE BİNASINA SALDIRI Beylikdüzü 'nde ise AK Parti İlçe Başkanlığı hedef alındı. Saldırgan taş ve tuğla ile ilçe başkanlığının camlarını kırdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi (X)

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi (X)



SALDIRIYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI



AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak da saldırıya ilişkin, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere ve onları destekleyen odaklara açıkça ifade ediyoruz ki ülkemiz ve Beylikdüzü için mücadelemize kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi (X)

Çolak saldırıya ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.