Beklenen müjde geldi: 12 bin polis alınıyor!

Polis olmak isteyenlerin merakla beklediği haber geldi. Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) 9 bin 600'ü lisans mezunu olmak üzere 12 bin öğrenci alınacağı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM ilanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımının gerçekleştirileceğini söyledi. Lisans mezunlarından 8 bin 160'ı erkek, bin 440'u kadın olmak üzere 9 bin 600; önlisans mezunlarından 2 bin 40'ı erkek, 360'ı kadın olmak üzere 2 bin 400 kişi alınacağını belirten Yerlikaya, "Yani toplamda 12 bin polis memurumuz Emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden; polis adaylarımıza başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN