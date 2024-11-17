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Beklenen müjde geldi: 12 bin polis alınıyor!

9 bin 600’ü lisans, 2 bin 400’ü önlisans mezunu 12 bin polis alımı için düğmeye basıldı. Gözler alıma ilişkin başvuru takvimine çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Beklenen müjde geldi: 12 bin polis alınıyor!

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Polis olmak isteyenlerin merakla beklediği haber geldi. Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) 9 bin 600'ü lisans mezunu olmak üzere 12 bin öğrenci alınacağı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM ilanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımının gerçekleştirileceğini söyledi. Lisans mezunlarından 8 bin 160'ı erkek, bin 440'u kadın olmak üzere 9 bin 600; önlisans mezunlarından 2 bin 40'ı erkek, 360'ı kadın olmak üzere 2 bin 400 kişi alınacağını belirten Yerlikaya, "Yani toplamda 12 bin polis memurumuz Emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden; polis adaylarımıza başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

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