MSB’den KKTC paylaşımı: SOLOTÜRK, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi selamladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla KKTC semalarında yaptığı gösteri uçuşundan kokpit içi görüntüleri paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün KKTC'deki gösteri uçuşuna ilişkin görüntülere yer verildi.
Paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünde SOLOTÜRK nefes kesen gösteri uçuşu yaparak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi selamladı." ifadeleri kullanıldı.