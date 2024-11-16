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Hazine ve Maliye Bakanlığı Seçil Erzan davasına müdahil oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, milyonlarca dolarlık vurgun davası olarak bilinen Seçil Erzan davasına müdahil olmak istedi. Mahkeme kabul etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Hazine ve Maliye Bakanlığı Seçil Erzan davasına müdahil oldu!

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Mahkeme bakanlığın talebini kabul etti. Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan, altıncı kez hakim karşısına çıktı. Davanın dün görülen duruşmasında önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatları, davaya müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, avukatların talebini kabul etti. Duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, davaya katılma talebinde bulundu.

27 MİLYON DOLARLIK DAVA
Mahkeme, bakanlığın suçtan zarar görme ihtimalini göz önünde bulundurarak katılma talebini kabul etti. Davanın kilit ismi eski bankacı Seçil Erzan'ın aralarında futbolcuların da bulunduğu 20 kişiyi, 27 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor. Erzan'ın 358 yıla kadar hapsi isteniyor. Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın ise nitelikli dolandırıcılıktan 10 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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