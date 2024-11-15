"GELİRİ TEFECİLERDEN SAĞLIYORDUM... TERİM SORMADAN ALIYORDU"
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Erzan'a önceki ifadelerinde belirttiği "gayri resmi gelir sağlıyordum" cümlesine ilişkin, bu geliri nasıl sağladığını sordu.
Seçil Erzan ve Fatih Terim (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Erzan cevap olarak, "Geliri, tefecilerden ve Atilla Baltaş'tan sağlıyordum. Fatih Terim bana 'bu parayı nereden getiriyorsun diye sormadan benden para alıyordu. Bende ona para vermek için birilerinden para alıp ona veriyordum. Tanın Yılmaz, banka işlemlerini ve benim bu işlemleri kayıt dışı yaptığımı bildiği halde benden para istiyordu sorgulamadan. Bu durumda tefeci Tanın Yılmaz'dır. Bizim banka dışı borç para almamız yasak ama ben bu süre içerisinde banka dışı borç para aldım" diye konuştu.
MAĞDUR VURGUNUN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATTI
Duruşmada dinlenen mağdur esnaf Erkan Karaca 2019 yılında Seçil Erzan'ın mağazasına gelip gitmesi sonu tanıştıklarını, kendisine bankacı olduğundan bahsettiğini belirtti.
Ev alma düşüncesinde oldukları dönemde Erzan'ın yanına giderek danışmanlık almak istediğini söyleyen Karaca, "Seçil Erzan evlerin yüksek fiyatlı olduğunu böyle bir yatırım yatmamız için yönlendirdi. Eğer yatırım yapmak istiyorsak kapalı bir fonun olduğunu, banka yöneticilerin bu fonda olduğunu, fonda aktif ve eski futbolcuların olduğunu söyleyerek yüksek getirisi olduğunu, yatırımı buraya yapmamızı söyledi" şeklinde konuştu.
"DUDAK UÇUKLATAN KAZANÇLAR"
Erzan'da 673 bin dolar alacağı olduğunu ileri süren müşteki, "Dudak uçuklatan kazançlardan bahsediyordu. Bahanelerle oyalıyordu, Genel Müdür olacağını söylüyordu. Parayı aldıktan sonra herhangi bir belge vermedi. Şubeye yanına gittiğimde hazineden 'Selçuk' isimli biriyle konuşuyordu sürekli. Fondan para çıkmayınca kendisi senet verdi" diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.