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Seçil Erzan düğümü: Hazine ve Maliye Bakanlığı davaya dahil oldu | Tefeci itirafı... "Sormadan alıyordu"

Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı dava devam etti. Duruşmada savunma yapan sanık SeçilErzan, "Kimseye ‘gel bir fon var sana kayıt dışı para vereyim mi’ demedim. Selçuk İnan’ı Semih Kaya ikna etti." ifadelerini kulllandı. Erzan tefecilerden gayriresmi gelir sağladığını belirtirken davaya Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu. Öte yandan duruşmada mağdur olarak dinlenen esnaf Erkan Karaca vurgunun büyüklüğünü ortaya koyan ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 15:34 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 15:49
Seçil Erzan düğümü: Hazine ve Maliye Bakanlığı davaya dahil oldu | Tefeci itirafı... Sormadan alıyordu

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Yüksek karlı özel bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Erzan, önceki celse tahliye olan tutuksuz sanık Ali Yörük'ünde bulunduğu bir kısım tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu.

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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DAVAYA DAHİL OLDU
Duruşmada hazır bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı, davaya katılma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, bu talebi kabul etti.

Seçil Erzan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Seçil Erzan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"SELÇUK İNAN'I SEMİH KAYA İKNA ETTİ"
Savunmasında, para yatıran kişilere geri ödeme yaptığını belirten Seçil Erzan şunları söyledi:

"Ben tüm kişilere ödediğim faizleri ben parayı görmeden kendi aralarında dönüyordu, benden para alıyorlardı, faiz istiyorlardı ama ben para elime gelmediği için ödeme yapamıyordum. Para bana değil, bana para getiren diğer kişiler arasında dönüyordu. Ben tarla ve annemin evini satarak aldığım paraları insanlara geri ödedim. Tefecilere ipotek verdim, bunların kanıtları var. Hüseyin Eligül'den aldığım paraları tefecilere veriyordum. Ben kimseyi kandırmadım, benden para alan ve bu işlemleri yapan herkesin finansal okuryazarlığı var. Kimseye 'gel bir fon var sana kayıt dışı para vereyim mi' demedim. Selçuk İnan'ı Semih Kaya ikna etti. Emre Çolak'la ödeme yapılmadan önce hiç konuşmadım"

Arda Turan Seçil Erzan davasında (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Arda Turan Seçil Erzan davasında (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"BU GEMİNİN KAPTANI, MAĞDUR OLMAYAN MÜŞTEKİLERDİR"
Savunmasına devam eden Erzan şunları söyledi:

"İnsanların faizlerini ödeyebilmek için tefecilerin kapımın önüne silahla dayanmasına göz yumdum. Ben gemi kaptanı değilim, ben banka müdürüyüm. Bu geminin kaptanı, mağdur olmayan, benden fazla fazla paralar alan ve beni yönlendiren müştekilerdir. Aylarca Atilla Baltaş ve diğerlerinden para bekledim. Onlardan aldığım para karşılığında müştekilere ödeme yapmaya çalışıyordum. Benden iki katı para istediklerinde borçlanıyordum, çünkü müştekiler onlara vadettiğim parayı istiyorlardı, bende onlara ödeyeceğim diye söz veriyordum. Hiçbir müştekiyle bankacılık işlemi konuşmadığım için onlarda bu işlemlerin ne olduğunu bilmiyorlardı. Fatih Terim'in hesabından hiç para çekmedim. Para akışını gişe dışı işlemle gerçekleştirdim. Fatih Terim'in hesabından kimseye para da aktarmadım"

"GELİRİ TEFECİLERDEN SAĞLIYORDUM... TERİM SORMADAN ALIYORDU"
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Erzan'a önceki ifadelerinde belirttiği "gayri resmi gelir sağlıyordum" cümlesine ilişkin, bu geliri nasıl sağladığını sordu.

Seçil Erzan ve Fatih Terim (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Seçil Erzan ve Fatih Terim (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Erzan cevap olarak, "Geliri, tefecilerden ve Atilla Baltaş'tan sağlıyordum. Fatih Terim bana 'bu parayı nereden getiriyorsun diye sormadan benden para alıyordu. Bende ona para vermek için birilerinden para alıp ona veriyordum. Tanın Yılmaz, banka işlemlerini ve benim bu işlemleri kayıt dışı yaptığımı bildiği halde benden para istiyordu sorgulamadan. Bu durumda tefeci Tanın Yılmaz'dır. Bizim banka dışı borç para almamız yasak ama ben bu süre içerisinde banka dışı borç para aldım" diye konuştu.

MAĞDUR VURGUNUN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATTI
Duruşmada dinlenen mağdur esnaf Erkan Karaca 2019 yılında Seçil Erzan'ın mağazasına gelip gitmesi sonu tanıştıklarını, kendisine bankacı olduğundan bahsettiğini belirtti.

Ev alma düşüncesinde oldukları dönemde Erzan'ın yanına giderek danışmanlık almak istediğini söyleyen Karaca, "Seçil Erzan evlerin yüksek fiyatlı olduğunu böyle bir yatırım yatmamız için yönlendirdi. Eğer yatırım yapmak istiyorsak kapalı bir fonun olduğunu, banka yöneticilerin bu fonda olduğunu, fonda aktif ve eski futbolcuların olduğunu söyleyerek yüksek getirisi olduğunu, yatırımı buraya yapmamızı söyledi" şeklinde konuştu.

"DUDAK UÇUKLATAN KAZANÇLAR"
Erzan'da 673 bin dolar alacağı olduğunu ileri süren müşteki, "Dudak uçuklatan kazançlardan bahsediyordu. Bahanelerle oyalıyordu, Genel Müdür olacağını söylüyordu. Parayı aldıktan sonra herhangi bir belge vermedi. Şubeye yanına gittiğimde hazineden 'Selçuk' isimli biriyle konuşuyordu sürekli. Fondan para çıkmayınca kendisi senet verdi" diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

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