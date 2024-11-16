Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran (8) cinayeti soruşturmasında tutuklu ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve göz çevresindeki morlukların görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerin dava sürecinde delil olarak incelendiği bildirildi. Kolundaki ısırık izinin halen görüldüğünü belirten Güran, sırtındaki izlerin Nevzat Bahtiyar'ın ahırına gittiklerinde oradaki çivi ve tahtalardan kaynaklandığını, bu izlerin mısır tarlasında olmadığını öne sürdü."