CHP 'li belediyeler konserlere para akıtırken, İstanbul luyu hizmetsizliğe mahkum etti. Kartal'da ortaya çıkan çöp dağları bu sefer de Ataşehir 'de gözüktü.

CHP'li belediyeler İstabulluyu çöpe boğdu! Ataşehir'de tepki çeken görünler: Çöp, çamur, çukur eşittir CHP (Sosyal medya X)



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI



Vatandaşlar, deredeki çöp dağlarına tepki gösterirken sosyal medyada "Başkan Erdoğan'ın da söylediği gibi. CHP çöp çamur çukur demek" yorumlar yapıldı.



KARTAL, ATAŞEHİR, MALTEPE, KADIKÖY…



Hatırlanacağı üzere, İstanbul Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy ilçelerindeki işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca işi bırakma kararı almıştı.



Temizlik işçilerinin grev nedeniyle görevlerini bırakmasından dolayı Karal sokaklarında da çöp dağları oluşmuştu.



Araç sürücüleri Kartal sokaklarında oluşan çöp yığınları sebebiyle zorluk yaşamıştı.