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Bursa'da, saatteki hızı 61 kilometreye ulaşan ve gece yarısına kadar süreceği açıklanan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. KABATAŞ VE KADIKÖY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İDO, Bursa'dan İstanbul Kadıköy-Kabataş, Bandırma'dan Kadıköy'e yapacağı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

EMİNÖNE, SİRKECİ SEFERİNE FIRTINA ENGELİ

BUDO da 08.00 ile 19.30 saatleri arasındaki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.