Bursa'da, saatteki hızı 61 kilometreye ulaşan ve gece yarısına kadar süreceği açıklanan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
KABATAŞ VE KADIKÖY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İDO, Bursa'dan İstanbul Kadıköy-Kabataş, Bandırma'dan Kadıköy'e yapacağı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.
EMİNÖNE, SİRKECİ SEFERİNE FIRTINA ENGELİ
BUDO da 08.00 ile 19.30 saatleri arasındaki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.
RO-RO SEFERLERİNDE DE İPTALLER VAR
GESTAŞ da resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Marmara hattındaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
Marmara Ro-Ro tarafından yapılan açıklamada da Erdek-Saraylar, Saraylar-Barbaros, Erdek-Avşa-Marmara, Avşa-Erdek seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi.