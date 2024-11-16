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Marmara'da fırtına | Seferler iptal edildi! Yola çıkacaklar dikkat

Marmara'da etkili olan fırtına, deniz ulaşımı olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, Mudanya ve Bandırma'dan İstanbul ve Armutlu'ya yapılacak seferleri karşılıklı olarak; GESTAŞ ile Marmara Ro-Ro da Güney Marmara hattında yapacağı feribot seferlerini iptal etti.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 14:44 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 14:50
Marmara’da fırtına | Seferler iptal edildi! Yola çıkacaklar dikkat

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Bursa'da, saatteki hızı 61 kilometreye ulaşan ve gece yarısına kadar süreceği açıklanan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

KABATAŞ VE KADIKÖY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İDO, Bursa'dan İstanbul Kadıköy-Kabataş, Bandırma'dan Kadıköy'e yapacağı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

EMİNÖNE, SİRKECİ SEFERİNE FIRTINA ENGELİ
BUDO da 08.00 ile 19.30 saatleri arasındaki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

RO-RO SEFERLERİNDE DE İPTALLER VAR
GESTAŞ da resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Marmara hattındaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Marmara Ro-Ro tarafından yapılan açıklamada da Erdek-Saraylar, Saraylar-Barbaros, Erdek-Avşa-Marmara, Avşa-Erdek seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi.

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