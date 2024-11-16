Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Zirvesi’nde hangi başlıklar gündemde olacak? | Gazze’ye de dikkat çekecek

Dünya ticaretinin yüzde 75'ini kontrol eden G20 ülkelerinin liderleri her sene yıllık değerlendirmeler yapıyor. 18-19 Kasım tarihlerinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek zirveye dönem başkanı Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ev sahipliği yapacak.

Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek (Takvim.com.tr foto arşiv)



Erdoğan, Rio de Janeiro'da çok sayıda ikili görüşme de yapacak. Başkan Erdoğan'ın temaslarında İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına dikkati çekmesi bekleniyor.