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Başkan Erdoğan'dan Brezilya çıkarması! G-20 Zirvesi'nde hangi başlıklar gündemde olacak? | Gazze'ye de dikkat çekecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18-19 Kasım tarihlerinde G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek. Zirvede 7 başlığın ele alınması beklenirken, Başkan Erdoğan temaslarında İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına dikkati çekmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 16:00 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 16:11
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Zirvesi’nde hangi başlıklar gündemde olacak? | Gazze’ye de dikkat çekecek

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Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek.

Dünya ticaretinin yüzde 75'ini kontrol eden G20 ülkelerinin liderleri her sene yıllık değerlendirmeler yapıyor. 18-19 Kasım tarihlerinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek zirveye dönem başkanı Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ev sahipliği yapacak.

Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek (Takvim.com.tr foto arşiv)Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek (Takvim.com.tr foto arşiv)
7 BAŞLIK ELE ALINACAK

Görüşmelerde, ticaret, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, tarım, enerji, çevre ve iklim değişikliği başlıkları ele alınacak.

Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek (Takvim.com.tr foto arşiv)Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek (Takvim.com.tr foto arşiv)

Erdoğan, Rio de Janeiro'da çok sayıda ikili görüşme de yapacak. Başkan Erdoğan'ın temaslarında İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına dikkati çekmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek (Takvim.com.tr foto arşiv)Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek (Takvim.com.tr foto arşiv)

LİDERLERE GAZZE'Yİ ANLATACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir paylaşımda bulundu. Zirvede "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana teması altında 3 oturum düzenleneceğini; katılımcıların görüş alışverişinde bulunacağını vurguladı.

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Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Zirvesi’nde hangi başlıklar gündemde olacak? | Gazze’ye de dikkat çekecek
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