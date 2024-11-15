Türkiye ile Katar arasında 8 yeni anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Külliye'de ağırladı. İkili görüşmenin ardından Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı yapıldı. Ardından Türkiye- Katar arasında 8 yeni anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar arasında, "İnsani yardım alanında iş birliği", "Uluslararası karayolu yolcu ve eşya taşımacılığı alanında iş birliği", "Belgeler ve arşivler alanlarında iş birliği mutabakat zaptı", "Medya ve iletişim alanında iş birliği zaptı", "Savunma bakanlıkları arasında iş birliği" ve "Spor iş birliği programı" yer aldı. İmza töreninde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da vardı.

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