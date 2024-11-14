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TUSAŞ'a üst düzey ziyaret! İngiltere Savunma Bakanı Healey KAAN, HÜRJET ve ANKA'yı inceledi... Şehitler için taziye defteri imzaladı

TUSAŞ'a yapılan kalleş terör saldırı sonrası üst düzey bir isim tesisleri ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte TUSAŞ'a gelen İngiltere Savunma Bakanı John Healey, şehitlerin anısına taziye defterini imzaladı. Healey, milli muharip uçak KAAN, jet eğitim uçağı HÜRJET, ANKA, ANKA III ve AKSUNGUR İHA'yı yerinde inceledi.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 15:13 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 15:13
TUSAŞ’a üst düzey ziyaret! İngiltere Savunma Bakanı Healey KAAN, HÜRJET ve ANKA’yı inceledi... Şehitler için taziye defteri imzaladı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi.

İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Healey, onur kıtasını selamladı. İki bakan törenin ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.


İngiltere Savunma Bakanı John Healey TUSAŞ'ı ziyaret etti (DHA)İngiltere Savunma Bakanı John Healey TUSAŞ'ı ziyaret etti (DHA)

ANKA, HÜRJET VE KAAN'I YERİNDE İNCELEDİ

Daha sonrasında İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey TUSAŞ'ı ziyaret etti (DHA)İngiltere Savunma Bakanı John Healey TUSAŞ'ı ziyaret etti (DHA)

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görgün, "İngiltere Savunma Bakanı Sayın John Healey Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve beraberindeki heyetle birlikte TUSAŞ'ımızı ziyaret etti. Sayın Bakan TUSAŞ şehitlerimizin anısına taziye defterini imzaladı. Bu vesileyle menfur saldırıda hayatını kaybeden TUSAŞ şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ziyaret vesilesiyle TUSAŞ'ımızın savunma sanayii alanındaki başarılarından bahsettik. Sayın Bakana milli muharip uçağımız KAAN'ımızı, jet eğitim uçağımız HÜRJET'imizi, AKSUNGUR, ANKA ve ANKAIII'ümüzü yerinde gösterme imkanı bulduk. Ziyaretleri ve taziyeleri için Sayın Bakana teşekkür ediyoruz" dedi.


TUSAŞa yapılan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!TUSAŞa yapılan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!


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