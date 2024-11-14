Siyonistlerle PKK/YPG’lilerden sosyal medyada terör flörtü

Gazze'de Filistinlileri katleden Siyonist İsrail ile ABD lobisi tarafından desteklenen PKK/YPG'nin kirli ittifakı bir kez daha gündeme geldi.
Özellikle sosyal medya üzerinden PKK'lı ve Siyonist hesaplar arasındaki etkileşimler artarken, ABD ordusunda görev yapmış eski subay olan Dave Williams'ın sosyal medya hesabından bölücü bir kullanıcının sözde Kürdistan paylaşımına yaptığı yorum dikkat çekti. Devas hesabından, "Ortadoğu'da komşularının başlattığı savaşları her zaman kazanan tek 2 ülke var... kaybetme şansları yok. Biji Kürdistan ve İsrail." şeklinde yazı paylaştı.
ABD'Lİ ASKERDEN BÖLÜCÜ HESAPLARA AÇIK DESTEK
Sosyal medya platformlarında Türkiye'yi işgalci olarak tanıtan paylaşımları da beğenen Williams'ın, sözde Kürdistan türküsünü çığıran hesapları da paylaştığı gözden kaçmadı. Özellikle, kendisini dış politika uzmanı olarak tanıtan Diliman Abdulkader isimli teröristin, "Tabuyu yıkmak için Kürtler ve İsrailliler arasındaki bağları açıkça güçlendirmek gerekiyor. Ortadoğu'nun geri kalanı da yakında aynı şeyi yapacak. Kürtlerin Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ı yatıştırmak için tarihi bağlarını gizlemelerinin hiçbir nedeni yok. Yaklaşık on yıldır bunu savunuyorum, o zaman da zamanıydı, şimdi de bu tabuyu yıkmanın zamanıdır. Güçlü bir ABD-Kürdistan-İsrail ittifakı bölgeye çok ihtiyaç duyulan istikrarı getirecektir." mesajına destek vererek "Yüzde yüz katılıyorum!" yorumu yaptığı görüldü.
KATİLİN OĞLU DA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan katil Netanyahu'nun oğlu Yair, sosyal medya hesabında sözde "4 parçalı Kürdistan" haritasını paylaşarak Türkiye'yi hedef almıştı. Paylaşılan haritada, Türkiye'nin yanı sıra Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmı da yer alıyordu.
Katil Netanyahu'nun oğlu Yair, paylaşımında Türkiye'yi sözde Kürtlere soykırım yapmakla suçlayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırımı durdurun! Kürdistan'ın; Türkiye, İran, Irak ve Suriye tarafından işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!"