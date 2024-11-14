Siyonistlerle PKK/YPG’lilerden sosyal medyada terör flörtü

Özellikle sosyal medya üzerinden PKK'lı ve Siyonist hesaplar arasındaki etkileşimler artarken, ABD ordusunda görev yapmış eski subay olan Dave Williams 'ın sosyal medya hesabından bölücü bir kullanıcının sözde Kürdistan paylaşımına yaptığı yorum dikkat çekti. Devas hesabından, "Ortadoğu'da komşularının başlattığı savaşları her zaman kazanan tek 2 ülke var... kaybetme şansları yok. Biji Kürdistan ve İsrail." şeklinde yazı paylaştı.

ABD'Lİ ASKERDEN BÖLÜCÜ HESAPLARA AÇIK DESTEK

Sosyal medya platformlarında Türkiye'yi işgalci olarak tanıtan paylaşımları da beğenen Williams'ın, sözde Kürdistan türküsünü çığıran hesapları da paylaştığı gözden kaçmadı. Özellikle, kendisini dış politika uzmanı olarak tanıtan Diliman Abdulkader isimli teröristin, "Tabuyu yıkmak için Kürtler ve İsrailliler arasındaki bağları açıkça güçlendirmek gerekiyor. Ortadoğu'nun geri kalanı da yakında aynı şeyi yapacak. Kürtlerin Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ı yatıştırmak için tarihi bağlarını gizlemelerinin hiçbir nedeni yok. Yaklaşık on yıldır bunu savunuyorum, o zaman da zamanıydı, şimdi de bu tabuyu yıkmanın zamanıdır. Güçlü bir ABD-Kürdistan-İsrail ittifakı bölgeye çok ihtiyaç duyulan istikrarı getirecektir." mesajına destek vererek "Yüzde yüz katılıyorum!" yorumu yaptığı görüldü.