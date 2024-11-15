Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan A Haber ekranlarına çok özel açıklamalar! Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?

YOĞUN BİR DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ VAR Yoğun bir dış politika gündemi var. Bizde ülkemiz, milletimiz adına gücümüz yettiğince bu gündeme yetişmek için çabalıyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ NASIL OLACAK?



ABD'nin reflekslerini görmede bir problemimiz olmayacak. Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var. ABD'ye yüklenmemiz gerek konular var. Sorunları yönetmeye hep beraber gayret edeceğiz. Trump yönetimi dış politikada ne yapacak? Bu küresel dünyanın merak ettiği bir konu. Avrupa ve Asya'daki faktörler buna göre pozisyon almaya çalışıyor. Bizim de ilgili birimlerimiz bir araya gelerek süper güçlerin duruma göre senaryoları oluşturuyor.

"TRUMP SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMALI"



İsrail yanlısı bir durum sürpriz değil. ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermek şart hale gelmiş durumda. Demokratların iktidar olduğu dönemde biz açıktan soykırımın işlendiğine şahit olduk. Biz Cumhuriyetçilerin iktidarın da olumsuz gelişmelerin yaşanacağını varsayıyoruz. Savaş meselesini sadece Ukrayna'da aklını getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur. Trump sözünün arkasında durmalı.

ABD'NİN YPG/PKK'YA DESTEĞİ



ABD'le problemimiz bir PKK konusu ikincisi ise FETÖ'nün karargahına ev sahipliği yapması. Bizim için direkt tehdit ortadan kalkana kadar biz mücadele etmeye devam edeceğiz. ABD terörle mücadele konusunda son 1 yılda Dışişleri düzeyinde açıktan tartışmaları başlatmıştı. YPG konusunda düzenli toplantılarımız oldu. Onlar da şunu görüyorlar ki Türkiye dışında başka bir aktörü tercih etmenin bölgede rasyonel bir izahı yok. Bölgedeki diğer güçler bizim ciddiyetimizi anladılar. Bize tehdit sınır ötesinde göstermeden tehdidin kabiliyetlerini ortadan kaldırma stratejisini yürütüyoruz. Biz bu konuda çalışmaya devam edeceğiz.

ABD ile bir numaralı problemimiz terörle mücadele. Bölgedeki müttefikler ciddiyetimizi anladı.