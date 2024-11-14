YENİKAPI METRO SEFERLERİ DURDURULDU MU? 14 Kasım Yenikapı- Hacıosman metro kapalı mı, ne zaman açılacak?

Yüksek duman sebebiyle, metro istasyonunda bulunan yolcular hızla tahliye edildi. Olayın büyümemesi için istasyonda güvenlik önlemleri artırıldı ve vatandaşlar kısa süre içerisinde istasyon dışına çıkarıldı.
Yüksek duman sebebiyle, metro istasyonunda bulunan yolcular hızla tahliye edildi. Olayın büyümemesi için istasyonda güvenlik önlemleri artırıldı ve vatandaşlar kısa süre içerisinde istasyon dışına çıkarıldı.
METRO KAPALI MI?
Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.
Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkarıldı ve istasyon kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır.
Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."
.Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.
Seferlerin ne zaman başlayacağı hakkında yeni bir açıklama yapılmadı.