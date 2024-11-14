YENİKAPI METRO SEFERLERİ DURDURULDU MU? 14 Kasım Yenikapı- Hacıosman metro kapalı mı, ne zaman açılacak?

Yüksek duman sebebiyle, metro istasyonunda bulunan yolcular hızla tahliye edildi. Olayın büyümemesi için istasyonda güvenlik önlemleri artırıldı ve vatandaşlar kısa süre içerisinde istasyon dışına çıkarıldı.

(Takvim Foto Arşiv)

METRO KAPALI MI?

Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkarıldı ve istasyon kapatıldı.