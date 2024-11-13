Narin Güran cinayetinde kim neredeydi? HTS kayıtları A Haber'de tek tek incelendi! "Cenazeyi Nevzat burada görmüştü"

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıklamıştı.

Mahkeme, davanın tutuklu sanıkları; anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Narin Güran cinayetinde kim neredeydi? HTS kayıtları A Haber'de tek tek incelendi

HTS KAYITLARI TEK TEK İNCELENDİ

Mahkeme ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluklarına devam kararı verdi. Gözler 26 Aralık'ta görülecek ikinci duruşmaya çevrilmişken "Narin Güran cinayetinde kim neredeydi?" sorusu A Haber ekranlarında HTS kayıtlarıyla incelenerek ele alındı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek belgelerle A Haber canlı yayında Narin cinayetinde dakika dakika HTS kayıtlarını aktardı.

Narin Güran cinayetinde kim neredeydi? HTS kayıtları A Haber'de tek tek incelendi!



"BİR AHIRA BİR EVE GELİYOR"

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Nazif Karaman: "A Haber Gece Ajansında Türkiye'nin konuştuğu HTS ve baz raporlarını açıklıyoruz. Bu iddianamede çok kısa şekilde özet olarak vardı. Biz HTS raporunu sadece mahkeme başkanının sorularından gördük. Biz burada ilk kez Salim'in adım adım adım cinayet günü nerede olduğuna bakacağız.

Şimdi 21.08 2024 tarihinde saat 14 .52'de sıralarında Salim kendi ikametinden çıkıyor. Salim olay günü cinayet günü ve cinayetin işlendiği günde ne yapıyor? İşte dakikada o anları. Salim ikametinden çıkıyor. Arif Güran ikameti arasında olduğu, 14.55'te kendi ikameti ile Arif Güran ikameti arasında bulunan yol ve civarında olduğu, saat 15.08'de Arif Güran'ın ikametinin çevresinde yakınında bulunduğu tespit edildi.

21.08 2024 günü saat:15.19 a kadar kendi ikameti ile Arif Güran'ın ikameti arasında bulunan yol ve bahçe kısmında bulunduğu, daha sonra Arif Güran'ın evine doğru yöneldiği, 21.08 2024 günü saat 15.20 sıralarından Arif Güran ikametine geldiği ve daha sonra evin arka tarafında bulunan ahıra geçtiği ve 15.22 sıralarında evin içerisinde bulunduğu tespit ediliyor.

Narin Güran cinayetinde kim neredeydi? HTS kayıtları A Haber'de tek tek incelendi!

"NARİN'İN CENAZESİNİ NEVZAT BURADA GÖRMÜŞTÜ"

Şimdi bir ahıra gidiyor. Bir eve geliyor. Çok hareketli bir şeyler oluyor. 15.22 ile 15.26 sıraları arasında mutfak karşısında bulunan boş yerde buluna yerde olduğu yani burada ne bulundu. Narin'in cenazesini Nevzat burada görmüştü. Bence 15-22-1526 arasında narin öldü. Cenazesi boş odaya getirildiği odaya konuldu.

Çünkü Nevzat "ben Narin'in cenazesini boş odada yer gördüm. Ağzından köpük gelmişti." demişti. 15-32 sıralarında Arif Güran'ın evin içeresinde ve diğer odalarda hareketli bulunmaya devam ettiği tespit edildi. Evin içerisinde bir karmaşa, bir hareket var. 15.36 sıralarında ahırın arka tarafına geçiş yaptığı daha sonra Arif Güran'ın ikamete girdiği ikamette bulunduğu, 15.41'de ahırın arka kısımlarına tekrar gittiği, 15.42'de ikameti ile Arif Güran'ın ikameti arasında bulunan yolda olduğu, 15.43'de Arif Güran'ın evinde olduğu, 15.52'de Mehmet Selim Atasoy'un Salim'i aradığı 30 saniye konuştuğu tespit edildi."