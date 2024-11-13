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Mardin’de 10 gün süreyle etkinlikler yasaklandı

Mardin Valiliği, 14-24 Kasım 2024 tarihleri arasında il genelinde açık hava toplantıları, miting, yürüyüş ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Yasak kararı, güvenlik, kamu düzeni ve olası provokasyonların önlenmesi amacıyla alındı.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 00:50 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 00:50
Mardin’de 10 gün süreyle etkinlikler yasaklandı

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Mardin Valiliği, kent genelinde 14-24 Kasım 2024 tarihleri arasında her türlü toplanma, basın açıklaması, miting, yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yasaklamanın güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, olası provokasyonların engellenmesi, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Mardin’de 10 günlük etkinlik yasağı (Fotoğraf: AA)Mardin’de 10 günlük etkinlik yasağı (Fotoğraf: AA)

İL SINIRLARINA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR DA KISITLANDI

Yasak, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na dayanarak yürürlüğe girdi. Yasak kapsamındaki etkinliklere katılmak üzere il sınırlarına giriş ve çıkışlar da kısıtlandı. Valilik, yalnızca Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun gördüğü etkinliklerin gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma/nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi her türlü eylem/etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs/araçların ilimiz sınırına girişleri; ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs/araçların il sınırlarımızdan çıkışları; ayrıca, bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem/etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergâhının kullanılmasının; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 14.11.2024 Perşembe günü saat 07.00'den 24.11.2024 Pazar günü saat 23.59'a kadar 10 gün süre ile yasaklanmış" denildi.

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