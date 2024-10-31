TUSAŞ’a yapılan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Kalleş saldırıda 5 vatandaşımızı şehit eden, 22 kişiyi de yaralayan PKK'lı teröristler Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in saldırıdan bir gece önce Sivas Kangal'dan Ankara Polatlı'ya geldiği ortaya çıktı. İki teröristin 22 Ekim'de Kangal'da öğle saatlerinde bir lokantada yemek yedikleri anlaşıldı. Ankara'ya gitmek için otobüs yazıhanesini gezen teröristlerin, herhangi bir sefer bulamayınca taksi tutuğu ve şoföre yaklaşık 12 bin TL ödeme yaptıkları saptandı. Polis, teröristleri Ankara'ya götüren taksiyi plakasından tespit edip şoför A.O. gözaltına aldı. Hainlerin Sivas'a beyaz bir kamyonetle geldikleri de hatırlatıldı. Güvenlik güçleri, o güzergahı da araştırmaya başladı.

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