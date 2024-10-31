PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Kalleş saldırıda 5 vatandaşımızı şehit eden, 22 kişiyi de yaralayan PKK'lı teröristler Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in saldırıdan bir gece önce Sivas Kangal'dan Ankara Polatlı'ya geldiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
TUSAŞ’a yapılan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Kalleş saldırıda 5 vatandaşımızı şehit eden, 22 kişiyi de yaralayan PKK'lı teröristler Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in saldırıdan bir gece önce Sivas Kangal'dan Ankara Polatlı'ya geldiği ortaya çıktı. İki teröristin 22 Ekim'de Kangal'da öğle saatlerinde bir lokantada yemek yedikleri anlaşıldı. Ankara'ya gitmek için otobüs yazıhanesini gezen teröristlerin, herhangi bir sefer bulamayınca taksi tutuğu ve şoföre yaklaşık 12 bin TL ödeme yaptıkları saptandı. Polis, teröristleri Ankara'ya götüren taksiyi plakasından tespit edip şoför A.O. gözaltına aldı. Hainlerin Sivas'a beyaz bir kamyonetle geldikleri de hatırlatıldı. Güvenlik güçleri, o güzergahı da araştırmaya başladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
E-Ticarette yeni dönem! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Uygunsuz ürün 24 saatte kaldırılacak
CHP/DEM’li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları
Türk Telekom - DİJİTAL FAKS
Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı! Emeklilik şartları değişecek mi?
Saraçhane vol 2.0! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’Çağlayan’ kumpası... CHP ve DEM’lilere Cumhurbaşkanı Ekrem sloganları attırdı
HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Bu yıl başvuranların aylığında hangi veriler kullanılacak? İhya ve borçlanma için ne ödenecek?
Anadolu Ajansı
CHP’li Ahmet Özer’in PKK’lılarla bağlantısı ne? Detaylar A Haber canlı yayınında: Değerli evlat dediği bombacı çıktı
Galatasaray’a şampiyonluk alameti! Süper Lig puan sıralamasında fark artıyor: 5. yıldız geliyor mu?
CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Özer’in sevk yazısı ortaya çıktı! Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş
Ekrem İmamoğlu DEM’lilerle adliyeye gitti! CHP’den ’taşımalı’ provokasyon... PKK medyasında ağıt
Türk Telekom - EVİNDE HIZ
14 kez PKK’lı Remzi Kartal’la görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat
Biden’dan giderayak Arz-ı Mev’ud oyunu! Rum lider Hristodulidis ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına Gazze ve Lübnan çağrısı: Harekete geçmemiz şart
SON DAKİKA