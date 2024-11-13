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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 67 kişi gözaltında

Antalya'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:12 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:12
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 67 kişi gözaltında

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 ilçede kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile uyuşturucu satan "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için 90 ekip, 303 personel, 2 özel harekat unsuru ve 5 narkotik madde arama köpeği ile 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 10 kilo 711 skank, 7 kilo 100 gram esrar, 4 kilo 679 gram eroin, 3 kilo 186 gram metamfetamin, 2 kilo 794 gram kokain, 3 bin 322 sentetik hap, 142 ekstazi, 1943 A4 maddesi, 13 kök kenevir, 37 hassas terazi, 22 ruhsatsız silah, silahlara ait 294 fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı.

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