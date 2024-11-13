Taksim’de Dolmabahçe Tüneli’nde İETT otobüsünde yangın! Tünel çift yönlü trafiğe kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, tünele giriş yapan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayarak birden alev aldı.
Edinilen bilgiye göre, tünele giriş yapan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayarak birden alev aldı.
Şoför aracı durdurarak alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.
Bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.
TÜNEL TRAFİĞE KAPATILDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle tünelin Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatıldı.