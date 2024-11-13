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Taksim'de Dolmabahçe Tüneli'nde İETT otobüsünde yangın! Tünel çift yönlü trafiğe kapatıldı

Dolmabahçe Tüneli’nde Taksim istikametinde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında tünel tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 08:33 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 08:40
Taksim’de Dolmabahçe Tüneli’nde İETT otobüsünde yangın! Tünel çift yönlü trafiğe kapatıldı

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Edinilen bilgiye göre, tünele giriş yapan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayarak birden alev aldı.

İETT otobüsünde yangın (DHA)İETT otobüsünde yangın (DHA)

Şoför aracı durdurarak alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.

Tünel trafiğe kapandı (DHA)Tünel trafiğe kapandı (DHA)

TÜNEL TRAFİĞE KAPATILDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle tünelin Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatıldı.

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