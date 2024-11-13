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Nasuh Mahruki kimdir, ne dedi? Nasuh Mahruki nereli, kaç yaşında? Eşi, çocukları ve hayatı...

Dağcı, yazar ve arama kurtarma uzmanı olarak tanınan Nasuh Mahruki, AKUT'un kurucusu olarak Türkiye'de yardım ve kurtarma çalışmalarıyla tanınmaktadır. Son olarak Mahruki'nin evine, sosyal medya paylaşımlarından dolayı polis baskını yapıldı. Peki, Nasuh Mahruki kimdir? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 19:01 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 19:01
Nasuh Mahruki kimdir, ne dedi? Nasuh Mahruki nereli, kaç yaşında? Eşi, çocukları ve hayatı...

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AKUT'un kurucusu olarak tanınan Nasuh Mahruki, bugün evine yapılan polis baskınıyla gündemde. Peki, Nasuh Mahruki tutuklandı mı? İşte merak edilenler...

Nasuh Mahruki ve ailesi ( Eylül 2013 )Nasuh Mahruki ve ailesi ( Eylül 2013 )

NASUH MAHRUKĞİ KİMDİR?

Nasuh Mahruki 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı. Dağcılık dışında mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken sporuyla ilgilenmektedir. 1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını aldı. 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldu. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak Yedi Zirveler projesini tamamlayan 45. sporcu ve en genci oldu. Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirdi. En önemlileri, Oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarıdır. 15 yıl aradan sonra bir kez daha Everest Dağı'na tırmandı.

Nasuh Mahruki ve eşi Mine MahrukiNasuh Mahruki ve eşi Mine Mahruki

AKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etmiştir.
Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenen Nasuh Mahruki, Barlas ve Bilge adında iki çocuk babasıdır.

NASUH MAHRUKİ'YE NE OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya üzerinden devlet büyükleri ve Yüksek Seçim Kurulu üyelerini bazı söylemlerle tehdit eden Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlattı. Mahruki, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarıyla suçlanıyor.

Yalan paylaşımlar yapan Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldıYalan paylaşımlar yapan Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı
Yalan paylaşımlar yapan Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı

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