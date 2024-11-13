Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Almanya’da saldırıya uğrayan Ayşegül’ün sağlık durumu iyiye gidiyor

İçişleri Bakanlığı, Almanya'nın Duisburg şehrindeki bir ilkokulda dün saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Türk kızı Ayşegül'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Bakanlık, sosyal medya platformu X'te Dışişleri Bakanlığı Destek sayfasından yaptığı paylaşımda, çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Almanya'nın Duisburg şehrinde bir ilkokulda dün saldırıya uğrayan 12 yaşındaki vatandaşımız Ayşegül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında taburcu edilmesinin beklendiğini memnuniyetle öğrendik. Düsseldorf Başkonsolosluğumuz, soruşturma sürecini yakından takip etmektedir. Ayşegül'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."