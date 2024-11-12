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Azerbaycan'daki programını tamamlayan Başkan Erdoğan yurda döndü

Azerbaycan'daki programanı tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Ankara'ya geldi. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer karşıladı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 21:11 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 21:11
Azerbaycan’daki programını tamamlayan Başkan Erdoğan yurda döndü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki programının ardından özel uçak "CAN" ile Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Ankara'ya geldi.

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