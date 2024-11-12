Mehmetçikten Suriye ve Irak’ta PKK’ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin paylaşımı (Sosyal medya)

"TERÖRE VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK!"

Yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor" denildi.