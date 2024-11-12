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Mehmetçikten Suriye ve Irak'ta PKK'ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 13:34 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 13:36
Mehmetçikten Suriye ve Irak’ta PKK’ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

MSB'nin paylaşımı (Sosyal medya)MSB'nin paylaşımı (Sosyal medya)

"TERÖRE VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK!"

Yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor" denildi.

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